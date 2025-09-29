Elveția introduce cărțile de identitate electronice. Referendumul a trecut la mustață, aproape jumătate de țară a spus „nu”

Elveția introduce cărțile de identitate electronice. Foto: Getty Images

Elvețienii au aprobat la limită planul privind introducerea cărților de identitate electronice, care vor fi opționale. După numărarea tuturor voturilor, doar 50,4% dintre participanți s-au pronunțat în favoarea propunerii, în timp ce 49,6% au votat împotrivă, scrie BBC.

Rezultatul strâns a surprins observatorii, în condițiile în care sondajele arătau că până la 60% dintre alegători susțineau ideea, sprijinită și de guvernul elvețian, dar și de ambele camere ale parlamentului.

Este al doilea referendum pe tema identității digitale. Prima variantă, respinsă în 2021, ridica temeri legate de centralizarea datelor și de faptul că acestea ar fi controlate în mare parte de operatori privați.

De această dată, sistemul rămâne în administrarea statului. Datele vor fi stocate exclusiv pe telefoanele mobile ale utilizatorilor, iar folosirea identității digitale va fi opțională. Cetățenii vor putea continua să utilizeze cartea de identitate clasică, folosită de zeci de ani în Elveția.

Pentru a calma îngrijorările privind confidențialitatea, autoritățile care solicită verificarea identității, de pildă pentru confirmarea vârstei sau a cetățeniei, vor putea accesa doar acele informații specifice.

Votul din Elveția vine la scurt timp după ce guvernul britanic a anunțat intenția de a introduce propriul sistem de identitate digitală, obligatoriu pentru angajare, ca parte a măsurilor împotriva muncii la negru a migranților. Varianta britanică ar urma să aibă mai puține utilizări decât cea elvețiană, însă și acolo există critici privind siguranța datelor personale.

Susținătorii e-ID-ului elvețian afirmă că acesta va simplifica viața de zi cu zi, permițând derularea rapidă online a unor proceduri birocratice - de la semnarea unui contract de telefonie până la dovedirea vârstei pentru cumpărarea unei sticle de vin.

Criticii, care au strâns suficiente semnături pentru a forța un nou referendum, avertizează însă că măsura ar putea afecta în continuare viața privată. Ei se tem că, în ciuda garanțiilor privind stocarea și colectarea datelor, acestea ar putea fi folosite pentru urmărirea cetățenilor sau în scopuri comerciale.

Elveția are o tradiție îndelungată în protejarea vieții private. Legile privind secretul bancar, deși mult atenuate între timp, au fost create tocmai pentru a feri datele financiare ale persoanelor de ochii statului.

Mult timp, și serviciul Google Street View a stârnit controverse în Elveția, iar până astăzi imaginile surprinse lângă școli, adăposturi pentru femei, spitale sau penitenciare trebuie automat blurate înainte de publicare online, conform unei decizii a Curții Federale.