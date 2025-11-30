Elvețienii resping categoric serviciul civil obligatoriu pentru toți și taxa climatică pe marile moșteniri

1 minut de citit Publicat la 16:30 30 Noi 2025 Modificat la 16:30 30 Noi 2025

Guvernul și parlamentul își încurajaseră deja cetățenii să respingă ambele inițiative, avertizând că ar putea afecta economia țării. sursa foto: Getty

Elvețienii au respins cu un scor covârșitor cele două inițiative supuse referendumului de duminică: înlocuirea serviciului militar cu un serviciu civil obligatoriu pentru toți cetățenii, indiferent de sex, și introducerea unei „taxe climatice” aplicate celor mai mari moșteniri. Primele estimări publicate după încheierea votului, citate de AFP, indică un „nu” masiv la ambele propuneri, relatează Agerpres.

Potrivit postului public de radio SSR, 84% dintre alegători au votat împotriva introducerii serviciului civil universal, iar 79% au respins taxa climatică pe moșteniri. Rezultatele sunt în linie cu predicțiile institutelor de sondare, care anticipaseră o respingere clară.

Guvernul și parlamentul își încurajaseră deja cetățenii să respingă ambele inițiative, avertizând că ar putea afecta economia țării. Totuși, propunerile au alimentat dezbateri intense în societatea elvețiană, în special în ceea ce privește rolul femeilor și echitatea în accesul la serviciile publice.

Noemie Roten, președinta comitetului care a susținut ideea unui serviciu civil obligatoriu pentru toți, a argumentat că sistemul actual creează inechități: „sistemul actual este discriminatoriu, deoarece exclude femeile din reţelele şi experienţele dobândite la serviciu”.

De cealaltă parte, vocile critice au subliniat că propunerea ignoră povara disproporționată a muncii neremunerate, dusă în special de femei. Cyrielle Huguenot, șefa departamentului pentru egalitate, familie și migrație din cadrul Federației Sindicale Elvețiene (USS), a transmis că inițiativa „ignoră complet realitatea femeilor din această ţară”, în condițiile în care „femeile elveţiene îşi dedică deja 60% din timpul lor sarcinilor neremunerate”.

A doua inițiativă, numită „Inițiativa pentru viitor”, a propus introducerea unei taxe climatice asupra marilor moșteniri. Tineretul socialist elvețian, inițiatorul proiectului, a cerut instituirea unui impozit de 50% pentru moștenirile ce depășesc 50 de milioane de franci elvețieni (aproximativ 53,5 milioane de euro). Măsura ar fi vizat în jur de 2.500 de familii din Elveția.

Ambele propuneri au fost respinse, confirmând că electoratul elvețian rămâne prudent față de schimbările de amploare în domeniul fiscal și social, chiar și atunci când acestea sunt promovate în numele egalității sau al protecției climatice.