Embargou spaniol: Madrid rupe contractele de armament cu Israel, cu un cost de 1,2 miliarde de euro

Publicat la 17:35 03 Oct 2025

Spania a decis să urmeze exemplul Sloveniei și să interzică toate schimburile de armament cu Israelul. Dar decizia nu este lipsită de consecințe pentru forțele armate spaniole.

La sfârșitul lunii septembrie, Spania a anunțat un embargou total asupra armelor cu Israel, promis de mult timp, dar suspendarea acestor importuri generează dificultăți, scrie Euronews.

Madridul cumpăra în principal muniție, lansatoare de rachete, rachete antitanc, radiouri și sisteme de transmisie pentru tancuri din Israel, dar anularea acestor contracte vine cu un preț uriaș.

Costul anulării diferitelor contracte este estimat la 1,2 miliarde de euro. Contractul pentru lansatoarele de rachete Silam era în valoare de 700 de milioane de euro, iar cel pentru rachetele antitanc Spike era de 287 de milioane de euro.

Rezilierea acestor contracte cu Israelul pune probleme forțelor armate care utilizează acest echipament.

„Principala daună nu este pentru exporturile către Israel, ci pentru contractele pe care industria spaniolă le-a semnat cu Israelul”, avertizează Felix Arteaga, cercetător în domeniul apărării și securității la Institutul Regal Elcano din Madrid.

Astfel de anulări vor priva armata și forțele de securitate spaniole de echipamentele pe care le așteptau.

De asemenea, poliția nu va primi probabil tipul de muniție pe care îl „aștepta”, „iar piloții noștri își vor amâna antrenamentele”, adaugă Arteaga.

În plus, înlocuirea rapidă a furnizorilor israelieni s-ar putea dovedi dificilă, avertizează Arteaga, întrucât industria de apărare se confruntă cu constrângeri serioase.

„Piața este în prezent saturată de contracte. Și fiecare contract nou înseamnă întârzieri în livrare, costuri suplimentare, iar tehnologiile nu sunt toate echivalente. Nu au aceeași calitate ca tehnologia israeliană”, spune acesta.

Totuși, această dificultate comercială nu este împărtășită de toți analiștii.

„Există un număr uriaș de producători în întreaga lume, așa că eu cred că există modalități de a găsi echipamente în alte țări”, spune Christophe Wasinski, lector și cercetător la Universite Libre de Bruxelles (ULB).

O decizie rară în Europa

Urmând exemplul Sloveniei, Spania a decis să suspende comerțul cu arme cu Israelul, ca expresie de condamnare a războiului din Gaza și pentru a pune capăt „genocidului”, a declarat premierul Pedro Sanchez.

Cele două țări sunt singurele state membre ale UE care au făcut pași către o interdicție totală. Alte capitale, precum Roma, Bruxelles și Amsterdam, au limitat doar anumite exporturi către Israel.

Totuși, aceste decizii trebuie urmărite atent, întrucât Europa este principala piață pentru industria militară israeliană.

„Se estimează că în 2024, Israelul a exportat în total aproximativ 14 miliarde de dolari (11,9 miliarde de euro), iar aproape jumătate din această sumă se datora exporturilor către țările europene”, explică Christophe Wasinski.

El menționează România, Germania, Danemarca și Estonia printre importatori.

„Statele europene cumpără de la producătorii israelieni rachete antiaeriene, rachete antitanc, drone, muniție pentru arme de calibru mic și armament ușor, sisteme electronice – deci o gamă destul de largă de produse”, continuă el.

Pentru analiști, este dificil de prezis dacă alte state membre ar putea decide suspendarea importurilor.

Israelul are filiale și subsidiare în Europa. Mai mult, țara nu își vinde întotdeauna armele direct.

Uneori, ca în cazul Spaniei, este vorba despre companii care își unesc forțele pentru a dezvolta aceste tehnologii împreună.