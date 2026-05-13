Emiratele Arabe Unite au atacat Iranul cu avioane și drone și s-a aflat abia acum. Ce urmează în Orient dacă armistițiul fragil se rupe

3 minute de citit Publicat la 11:21 13 Mai 2026 Modificat la 11:21 13 Mai 2026

Avioane militare ale Emiratelor Arabe Unite. WSJ a scris că guvernul de la Abu Dhabi a ordonat atacuri aeriene în Iran, după ce Teheranul a lovit cu drone și rachete țara arabă. Foto: Getty Images

Riscul ca mai multe state din Golf să fie atrase într-un război direct cu Iranul a crescut, după ce în presa internațională a apărut informația că Emiratele Arabe Unite au lansat în secret un atac major asupra Republicii Islamice în perioada recentă, scrie The Guardian.

Kuweitul, la rândul său, a anunțat că cel puțin patru membri ai Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) au fost capturați în timp ce încercau să desfășoare "atacuri teroriste" pe insula Bubiyan, cea mai mare din lanțul costier kuweitian.

Atacul Emiratelor asupra Iranului a fost lansat ca represalii pentru loviturile Teheranului asupra țării arabe în timpul fazei active a războiului cu SUA și Israel.

Atacul a inclus un raid asupra insulei iraniene Lazan chiar înainte de anunțarea armistițiului din 7 aprilie, după cum a relatat The Wall Street Journal, WSJ.

Ținând cont de acest lucru, Emiratele vor deveni, probabil, o țintă și mai clară pentru Iran dacă armistițiul va fi abandonat, iar SUA și Iranul vor relua conflictul, estimează articolul din The Guardian.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că încetarea focului "atârnă de un fir de păr", după refuzurile repetate ale conducerii de la Teheran, de a face concesiile cerute în privința programului său nuclear.

Marți, Pentagonul a anunțat că prețul războiului cu Iranul a ajuns la aproape 29 de miliarde de dolari.

Este cu aproximativ 4 miliarde mai mult decât estimarea prezentată cu două săptămâni în urmă.

Ce se știe despre implicarea militară a Emiratelor Arabe Unite în războiul din Orientul Mijlociu

În confruntările anterioare, începute pe 28 februarie, Emiratele Arabe Unite fuseseră deja selectate de Iran drept țintă pentru atacuri cu rachete și drone.

Relatările presei internaționale au consemnat distrugerile provocate instalațiilor petroliere și portuare.

Țara arabă a fost lovită disproporționat, inclusiv pe seama ostilității diplomatice față de Iran.

The Wall Street Journal scris despre modul în care această ostilitate diplomatică s-a transformat într-una militară.

WSJ a făcut referire la imagini care ar arăta avioane de luptă franceze Mirage și drone chinezești Wing Long - ambele utilizate de Emirate - operând în Iran.

La momentul respectiv, Iranul a acuzat Emiratele și Kuweitul că au desfășurat contraatacuri.

De asemenea, regimul de la Teheran a acuzat mai multe state din Golf că au permis folosirea spațiului lor aerian și bazelor de pe teritoriile lor de către forțele SUA pentru atacuri asupra Iranului.

Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a declarat că Israelul a trimis baterii Iron Dome și personal militar pentru întărirea apărării Emiratelor.

Statele din Golf, divizate dacă să intre sau nu într-un război total cu Iranul

Statele din regiune, în special Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au dezbătut intens dacă ar trebui să recurgă la represalii militare după ce au fost atacate de Iran sau ar trebui să manifeste reținere.

Explicând poziția Riadului, Turki al-Faisal, fost ambasador al Arabiei Saudite în SUA, a explicat într-un articol publicat săptămâna aceasta în Arab News că prudența regatului a fost justificată.

"Dacă planul israelian ar fi reușit să declanșeze un război între noi și Iran, regiunea s-ar fi transformat într-un ținut al devastării și distrugerii. Israelul și-ar fi impus voința asupra regiunii, rămânând singurul actor dominant din vecinătatea noastră", a scris acest diplomat.

Potrivit aceleiași analize, dacă Arabia Saudită ar intra astăzi într-un război total cu Iranul, instalațiile sale petroliere de pe coasta estică ar fi distruse, uzinele de desalinizare ar fi, probabil, avariate, pelerinajul ar fi afectat catastrofal, iar proiectele Vision 2030 s-ar bloca.

Emiratele, separate ideologic de Iran din cauza Israelului

Atitudinea mai combativă a Emiratelor față de Iran reflectă parțial diferențe ideologice de lungă durată între Abu Dhabi și Teheran.

Emiratele și Bahrein au semnat în 2020 Acordurile Abraham cu Israelul, sub medierea SUA, în vederea normalizării relațiilor cu statul evreu.

În contextul în care Iranul nu recunoaște existența Israelului, liderii de la Abu Dhabi au convingerea că țara a fost vizată de tirurile Teheranului din cauza legăturilor cu Ierusalimul.

Daunele suferite de Emirate în urma atacurilor iraniene includ închiderea timp de aproape doi ani a celei mai mari uzine de gaze a țării.

Proprietarul instalației, Adnoc Gas, a confirmat că uzina nu va fi complet reparată înainte de anul viitor, obiectivele curente fiind readucerea capacității de procesare a complexului la 80% până la sfârșitul lui 2026 și atingerea funcționalității complete în 2027.