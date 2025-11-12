Emmanuel Macron ia în calcul să se retragă de pe reţelele sociale: Nu exclud, mă gândesc cu multă atenţie

Emmanuel Macron, preşedintele Franţei. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a anunţat miercuri că ia în calcul să se retragă de pe reţelele sociale – inclusiv de pe platforma X (fosta Twitter), deţinută de Elon Musk, a relatat BFMTV. Potrivit declaraţiilor făcute de liderul francez, decizia nu va fi luată nici azi, nici mâine dimineaţă, întrucât prioritatea lui este să ducă lupta internă pentru el şi, totodată să încerce să obţină "elemente de reglementare şi vizibilitate".

Emmanuel Macron a venit la dezbaterea despre reţelele sociale, organizată la Toulouse, ca în vremea "vestelor galbene", într-un cerc de 300 de persoane, "să tragă un semnal de alarmă" cu privire la riscul pe care-l reprerzintă reţelele sociale la adresa democraţiei franceze.

Întrebat despre rolul șefului statului pe X și, în general, pe rețelele de socializare în era dezinformării online, Macron a răspuns: "Pe tema securităţii cibernetice, nu am vorbit prea mult despre asta, dar este, evident, o latură dublă a tuturor celor spuse şi este esenţială – vă mulţumesc că sunteţi implicaţi. Nu exclud ceea ce m-aţi invitat să fac: şi anume să mă retrag de pe aceste reţele (n.r.: sociale). Cred că, în acest caz, aceasta poate avea sens doar ca parte a unui proces mai amplu. Deci, nu o exclud astăzi, nu este ceva ce voi face mâine dimineaţă şi nu voi face niciun anunţ azi".

Face aux lecteurs de la Dépêche du Midi. https://t.co/cDXsTmFlYi — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 12, 2025

Ulterior, în timpul declaraţiilor, liderul de la Palatul Élysée a mai făcut următoarele precizări: "Cred că prioritatea este, înainte de toate, să duc lupta internă pentru mine şi să încerc să obţin aceste elemente de reglementare şi vizibilitate".

"Este un lucru la care mă gândesc cu multă atenţie, credeţi-mă, şi pe care nu-l exclud deloc", a mai menţionat preşedintele Franţei.

Jurnaliştii de la BFMTV au mai scris că întâlnirea dintre cititorii publicației La Dépêche du Midi și Emmanuel Macron, desfășurată la Toulouse, s-a terminat după aproape două ore.