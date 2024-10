Erdogan numește Israelul "organizaţie teroristă sionistă"

Erdogan a declarase luni că Israelul va "plăti preţul" pentru "genocidul" pe care îl comite împotriva poporului palestinian. Foto: Getty

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a calificat miercuri Israelul drept "organizaţie teroristă sionistă" în legătură cu atacurile armatei israeliene din Fâşia Gaza şi Liban, relatează Reuters.



În declaraţiile sale în faţa deputaţilor din formaţiunea sa, AKP (Partidul Justiţiei şi Dezvoltării), preşedintele turc a atenţionat de asemenea din nou că schimburile de focuri din ultimele zile din zona de graniţă dintre Israel şi Iran cresc riscul unui conflict regional.



El şi-a reiterat totodată criticile la adresa puterilor occidentale, mai ales Statele Unite ale Americii, pentru sprijinul pe care îl acordă acestea Israelului.

Erdogan a declarase luni că Israelul va "plăti preţul" pentru "genocidul" pe care îl comite împotriva poporului palestinian, la un an după atacurile mortale ale Hamas împotriva Israelului din 7 octombrie şi răspunsul militar israelian împotriva Fâşiei Gaza, transmite AFP.



"Israelul va plăti mai devreme sau mai târziu preţul pentru genocidul pe care îl comite de un an şi pe care îl continuă", a scris preşedintele Turciei într-un mesaj postat pe X.



"Timp de exact 365 de zile, 50.000 dintre fraţii şi surorile noastre, dintre care majoritatea erau copii şi femei, au fost ucişi cu brutalitate", continuă şeful statului turc, care este, de un an, una dintre cele mai critice voci la adresa Israelului.



"Aşa cum Hitler a fost oprit de alianţa umanităţii, în acelaşi mod vor fi opriţi Netanyahu şi reţeaua sa criminală", a adăugat preşedintele Erdogan, care consideră Hamas un "grup de rezistenţă".

Președintele Turciei a acuzat vinerea trecută Israelul că "îl sfidează fără ruşine" pe secretarul general al Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, pe care Israelul l-a declarat "persona non grata" pentru că nu a condamnat imediat atacurile de marţi ale Iranului, informează AFP.



Israelul "îl sfidează fără ruşine pe secretarul general al ONU", a declarat şeful statului turc în timpul unui discurs la Adana, în sudul Turciei.



"196 de ţări din lume l-ar susţine probabil pe secretarul general al ONU. Cine sunteţi voi ca să emiteţi un edict împotriva secretarului general al ONU?", a adăugat el.



Guterres a fost declarat miercuri "persona non grata" de Israel: şeful diplomaţiei israeliene, Israel Katz, îi reproşează că "nu a condamnat fără echivoc atacul odios al Iranului" de marţi cu rachete şi l-a acuzat că este "un secretar general anti-israelian care susţine teroriştii, violatorii şi asasinii".



Relaţiile dintre ONU şi Israel - stat înfiinţat printr-o rezoluţie a Naţiunilor Unite votată în 1947 - sunt în mod notoriu dificile şi se află la cel mai jos nivel din 7 octombrie 2023, dată la care a avut loc atacul fără precedent al Hamasului palestinian, atac care a declanşat războiul în Fâşia Gaza.



Miercuri, în timpul unei sesiuni foarte tensionate a Consiliului de Securitate, în prezenţa ambasadorilor israelian şi iranian, Guterres a avut grijă să "condamne, încă o dată, în mod ferm, atacul masiv cu rachete al Iranului asupra Israelului".



Cu toate acestea, el a criticat aspru ambele ţări, denunţând "ciclul inacceptabil" de violenţe într-o regiune aflată pe marginea "prăpastiei".



În opinia preşedintelui turc,"întreaga umanitate este cea care a fost ucisă în direct, sub ochii lumii, timp de un an".