„Este important să respectăm acest punct de vedere”, spune premierul islandez, după ce țara a spus „Nu” negocierilor cu UE

Kristrún Frostadóttir, premierul Islandei. sursa foto: Getty

Kristrún Frostadóttir le-a cerut islandezilor să respecte numărul mare de alegători care au susținut redeschiderea negocierilor cu UE, în discursul adresat națiunii după rezultatul de „Nu" al referendumului, scrie Euronews.

Tabăra „Nu” din Islanda a câștigat la limită referendumul privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, suspendate de ani buni, au confirmat oficialii.

Rezultatul final a fost strâns, dar clar: „Nu” a terminat cu aproape 5,6% înaintea lui „Da”, o diferență de puțin sub 13.000 de voturi din peste 225.000 exprimate – suficient pentru a tranșa problema, dar departe de o victorie zdrobitoare.

Premierul Kristrún Frostadóttir a folosit conferința de presă de după anunțarea rezultatului pentru a face apel la unitate, îndemnând țara să respecte ambele tabere ale dezbaterii.

„47% din populație a fost interesată de asta [reluarea negocierilor cu UE]. Cred că este important să intrăm în lunile și săptămânile care vin respectând acest punct de vedere”, a spus ea.

Prezența la vot a ajuns la 82,5%, unul dintre cele mai ridicate niveluri înregistrate vreodată la un scrutin național islandez, cu mult peste jumătate din cei aproximativ 400.000 de locuitori ai țării prezentându-se la urne pentru o decizie care va modela relația Islandei cu Europa pentru mulți ani de acum înainte.

Ministrul de externe, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, a considerat că însăși prezența la vot este una dintre cele mai importante concluzii ale referendumului.

„Pentru mine, ca ministru de externe, a fost incredibil de bine și de plăcut că a existat mult mai multă discuție despre afacerile internaționale în societate decât înainte”, a declarat ea.

Rezultatul a scos la iveală o ruptură profundă între capitala Islandei și regiunile rurale. Alegătorii din Reykjavík Nord și Reykjavík Sud au votat confortabil „Da”, însă acest sprijin s-a evaporat în afara capitalei, circumscripțiile din Sud, Nord-Vest și Nord-Est producând toate majorități categorice de „Nu”.

Voturile, în ordinea anunțării rezultatelor, s-au împărțit astfel:

Reykjavík Nord: Da 57,5% – Nu 42,5%

Reykjavík Sud: Da 54,5% – Nu 45,5%

Circumscripția Sud: Da 39,5% – Nu 60,5%

Circumscripția Nord-Vest: Da 37,1% – Nu 62,9%

Circumscripția Nord-Est: Da 38,8% – Nu 61,2%

Circumscripția Sud-Vest: Da 47,0% – Nu 53,0%

Rezultatul „Nu” va scoate dezbaterea despre UE de pe agenda politică islandeză pentru cel puțin încă doi ani.

Vorbind sâmbătă, după ce își exprimase votul, premierul Kristrún Frostadóttir a spus că campania de dinaintea referendumului a „ridicat la un nivel mai înalt discuțiile despre UE, despre locul Islandei în lume, despre situația și statutul nostru geopolitic în general”.

Ea nu și-a ascuns niciodată preferința pentru „Da”, dar a subliniat că țara se va descurca bine în oricare dintre variante.

Frostadóttir se angajase să scoată complet chestiunea aderării la UE de pe agendă pentru restul mandatului său – care se încheie în 2028 – dacă alegătorii ar respinge redeschiderea negocierilor de aderare.

Guvernul său indicase, de asemenea, că, în scenariul unui „Nu”, va lăsa decizia privind retragerea oficială a cererii de aderare a Islandei la UE în seama parlamentului, în loc să o ia unilateral.

Fostul președinte al Islandei, Ólafur Ragnar Grímsson, care se opune aderării la UE, a scris pe X că „națiunea a vorbit”.

Islanda a solicitat pentru prima dată aderarea la UE după ce criza financiară din 2009 i-a împins economia în pragul colapsului, însă negocierile de aderare s-au blocat în 2013, odată ce o coaliție eurosceptică a preluat puterea.

Actualul guvern al lui Frostadóttir, condus de social-democrați, a readus problema în discuție anul acesta, argumentând că un climat internațional mai instabil face să merite ca alegătorii să fie întrebați dacă doresc legături mai strânse cu UE.

Ce impact va avea asupra relațiilor cu UE?

Relația Islandei cu Bruxellesul nu se va schimba fundamental în niciunul dintre cazuri: țara participă deja la Spațiul Economic European și la zona Schengen fără pașapoarte, iar ambele aranjamente rămân intacte.

Referendumul în sine nu are putere juridică, însă guvernul s-a angajat să respecte decizia luată de islandezi, oricare ar fi ea.

Frostadóttir, ministrul de externe Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir și ministrul educației și copiilor, Inga Sæland, au convocat o conferință de presă la ora 15:00 CET, unde liderii partidelor vor discuta rezultatul și vor răspunde întrebărilor presei.

Pescuitul a fost multă vreme cel mai spinos punct de dispută în relația cu suișuri și coborâșuri dintre Islanda și Bruxelles – apele de pescuit ale țării sunt esențiale pentru economia și identitatea sa, iar aceasta s-a opus cedării controlului asupra resurselor și cotelor către Politica Comună în domeniul Pescuitului a UE.

Întrebată despre acest subiect, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat: „Particularitățile unice ale Islandei în privința pescuitului și agriculturii sunt bine cunoscute. Ar trebui analizate cu atenție”.

„Sunt încrezătoare că, împreună cu statele membre ale UE, am găsi soluții creative”, a adăugat ea.

Cum s-a desfășurat noaptea

Secțiile de vot s-au închis la ora 22:00, ora locală (00:00 CET), iar primele rezultate parțiale – provenite în mare parte din capitala Reykjavík – arătau „Da” confortabil în frunte, la aproape 58%. Susținătorii pro-UE erau prudent optimiști în primele ore, invocând prezența ridicată la vot în mediul urban.

Dar, pe măsură ce circumscripțiile rurale și de coastă au început să raporteze rezultate după miezul nopții, tabloul s-a schimbat brusc. Comunitățile de pescari, unde opoziția față de regulile UE privind împărțirea cotelor de pescuit este adânc înrădăcinată de peste un deceniu, au produs majorități de „Nu” de peste 65% în mai multe districte. La ora 2:00 CET, numărătoarea națională se restrânsese la un scor aproape egal.

Punctul de cotitură a venit în jurul orei 7:00 CET, când regiunea agricolă din nord – considerată în mod tradițional un barometru – a raportat un scor de 60/40 în favoarea lui „Nu”, împingând numărătoarea națională în teritoriul „Nu” pentru prima dată. De acolo, avansul nu s-a mai inversat complet.

Spre finalul dimineții, toate privirile erau ațintite asupra unei singure circumscripții rămase: Sud-Vest, a doua ca mărime dintre cele șase ale Islandei, care cuprinde orașele-dormitor din jurul capitalei, cu aproximativ 79.000 de alegători înregistrați.

Era ultima piesă a numărătorii care mai trebuia raportată și cel mai disputat câmp de bătălie al nopții.

Circumscripția pornise la egalitate perfectă, înainte ca „Nu” să treacă în frunte pe măsură ce numărătoarea avansa. La ora 11:30 CET, Sud-Vest și-a publicat rezultatul final, încheind numărătoarea națională în favoarea lui „Nu”.