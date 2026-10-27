Estonia se pregătește să trimită numeroase locomotive în Ucraina. Care este scopul și cine finanțează operațiunea

Incendiu pe căile ferate ucrainene după un atac cu rachete lansat de Rusia asupra Kievului. Foto: Hepta

Estonia intenționează să trimită un număr substanțial de locomotive în Ucraina, a declarat ministrul eston al Afacerilor Externe, Margus Tsahkna, citat marți de radiodifuzorul public ERR. Obiectivul este acela de a ajuta la înlocuirea trenurilor distruse de Rusia.

Săptămâna trecută, ministrul Tsahkna a purtat o discuție telefonică cu ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, în cadrul căreia cei doi au abordat atacurile Rusiei și nevoia de asistență în perspectiva iernii care urmează. Potrivit ministrului eston, Ucraina trebuie să primească un ajutor mai amplu în lunile următoare.

"Întrucât Rusia a vizat infrastructura critică, inclusiv rețeaua de transport, și a distrus sau avariat deja 340 de vehicule feroviare în acest an, facem eforturi pentru a trimite un număr substanțial de locomotive în Ucraina. Acest lucru va contribui la menținerea funcționalității legăturilor de transport ale țării, chiar și în cele mai dificile condiții", a precizat el.

Margus Tsahkna nu a oferit detalii suplimentare în legătură cu locomotivele pentru Ucraina. Însă ministerul său a indicat anterior că au fost identificate peste 60 de locomotive care ar putea fi trimise Kievului.

Estonia vrea finanțare internațională pentru locomotivele trimise Ucrainei

Ministerul a precizat că mai mulți experți de la Căile Ferate Ucrainene au vizitat Estonia la începutul acestei luni, pentru a evalua în ce măsură locomotivele respective corespund nevoilor sistemului feroviar al țării atacate de Rusia.

Partea estonă așteaptă un răspuns din partea experților, urmând să continue demersurile în vederea obținerii de finanțare pentru această operațiune prin intermediul unor mecanisme internaționale.

În plus, guvernul de la Tallin va oferi Ucrainei o sumă suplimentară de 10 milioane de euro prin intermediul inițiativei NATO numite PURL (Lista de achiziții prioritare necesare apărării ucrainene, n.r.). Astfel, contribuția Estoniei ajunge la 30 de milioane de euro, potrivit ERR.

"În ultimele săptămâni, atacurile cu drone și rachete, însoțite de întreruperi ale alimentării cu energie electrică ce afectează sute de mii de oameni, au devenit parte a vieții cotidiene în Ucraina. În luna septembrie, numărul victimelor civile a crescut cu 85%, iar din iulie și până în prezent au fost vizate peste 2.000 de obiective ale infrastructurii energetice. Nu vor exista condiții pentru negocieri de pace serioase atâta timp cât Rusia nu își schimbă comportamentul", a anticipat ministrul eston de Externe.