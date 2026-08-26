Euronews: Oficiali ai UE se duc în China. Au o misiune crucială, iar termenul limită se apropie. Legătura cu pământurile rare

2 minute de citit Publicat la 08:00 26 Aug 2026 Modificat la 08:33 26 Aug 2026

UE are nevoie de pământuri rare iar "armistițiul" care permite continuarea parțială a exporturilor chineze expiră în prima parte a lui octombrie, anul curent. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Un grup de oficiali din Uniunea Europeană se va deplasa în China în următoarele zile pentru a încerca să impulsioneze negocierile legate de comerțul cu statul comunist.

Demersul are loc în timp ce Bruxellesul încearcă să reducă un deficit comercial record, de 1 miliard de euro pe zi cu Beijingul, relatează Euronews.

Comisia Europeană speră că discuțiile tehnice vor produce rezultate tangibile până în octombrie, când ar urma să se producă vizita la Beijing a comisarului pentru comerț, Maros Sefcovic.

Bruxellesul, în conflict cu Beijingul, care a interzis companiilor sale să coopereze în cadrul anchetelor antitrust

Discuțiile lansate de Comisie și Beijing în luna iunie au devenit tensionate în ultimele săptămâni.

China a interzis companiilor sale să furnizeze informații Bruxellesului în cadrul anchetelor efectuate în temeiul Regulamentului privind subvențiile străine.

Este vorba despre normele UE care vizează împiedicarea subvențiilor neloiale din străinătate.

"Nicio organizație sau persoană (chineză, n.r.) nu poate executa sau asista la executarea unor astfel de măsuri de jurisdicție extrateritorială necorespunzătoare", a transmis Ministerul Justiției din China într-un comunicat din 19 august.

Iritarea Beijingului vine și ca urmare a anchetei în curs de desfășurare a Uniunii Europene asupra gigantului chinez de comerț electronic JD.com, după oferta acestuia de 2,5 miliarde de euro pentru retailerul german de electronice Ceconomy.

Bruxellesul nu stopează anchetele

Investigația europeană se desfășoară în contextul în care un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a constatat la începutul acestui an că subvențiile Beijingului către companii chineze sunt de până la opt ori mai mari decât cele acordate de membrii OCDE.

UE se confruntă, de asemenea, cu o creștere a importurilor ieftine din China, ceea ce pune o presiune tot mai mare asupra industriei continentale.

Chiar dacă actuala situație este una sensibilă, executivul comunitar nu și-a oprit anchetele în legătură cu ceea ce consideră a fi practici comerciale neloiale din China.

Mai multe cazuri antidumping au fost deschise în cursul verii, notează Euronews.

Termenul limită pentru reglarea relațiilor comerciale UE - China cade în octombrie

Comisia este, totodată, sub presiunea statelor membre, care i-au dat președintei Ursula von der Leyen un mandat în iunie anul trecut pentru a revizui instrumentele de apărare comercială ale blocului comunitar și pentru a continua un dialog cu Beijingul orientat către rezultate concrete.

Primul pas a venit câteva săptămâni mai târziu, când comisarul Sefcovic s-a întâlnit la Bruxelles cu omologul său chinez, Wang Wentao, pentru discuții politice care au deschis oficial negocierile dintre UE și China.

Cele două părți au convenit să stabilească un mecanism comun de monitorizare pentru schimbul de date și urmărirea fluxurilor comerciale "în vederea îmbunătățirii transparenței, consolidării încrederii reciproce și gestionării fricțiunilor comerciale".

Accesul reciproc pe piețe este o prioritate pe agenda bilaterală.

China acuză UE că se închide pentru companiile chineze prin intermediul unor noi reglementări, în timp ce statele blocului solicită un acces mai mare la piața chineză pentru întreprinderile europene.

Bruxellesul și-a fixat luna octombrie ca termen limită dintr-un motiv clar: atunci ia sfârșit "armistițiul" convenit pe un an cu guvernul comunist în legătură cu pământurile rare.

Beijingul a decis să oprească exporturile de acest tip în timpul războiului său comercial cu SUA, dar a decis să le reia parțial către SUA și UE, sub un plan riguros de supraveghere, până pe 10 octombrie 2026.

Pentru UE, asigurarea accesului continuu la aceste minerale este crucială, deoarece acestea sunt esențiale pentru industriile de tehnologie verde, auto și de apărare, conchide Euronews.