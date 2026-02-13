Europa are nevoie de arme cibernetice, avertizează un oficial de top: "Nu e suficient doar să ne apărăm"

Europa trebuie să fie capabilă să riposteze în spațiul cibernetic, deoarece strategia de descurajare a adversarilor nu mai este suficientă. FOTO: Profimedia Images

Europa trebuie să fie capabilă să riposteze în spațiul cibernetic, deoarece strategia de descurajare a adversarilor nu mai este suficientă, a declarat șefa departamentului de tehnologie și securitate al Comisiei Europene pentru Politico.

„Nu este suficient doar să ne apărăm. Trebuie să avem și capacitate ofensivă”, a declarat vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Henna Virkkunen, pentru sursa citată.

De ani de zile, capitalele europene s-au abținut să declare public că susțin operațiunile cibernetice ofensive - cunoscute sub numele de „hacking back” - din cauza temerilor că astfel de operațiuni ar putea declanșa represalii și escaladarea din partea unor țări precum Rusia, China și altele.

Dar totul se schimbă, pe măsură ce statele UE, inclusiv Germania, Letonia și altele, sunt încântate de ideea de a desfășura operațiuni cibernetice ofensive. Comisia Europeană a menționat, de asemenea, necesitatea unor capabilități cibernetice atât defensive, cât și ofensive în cartea sa albă privind apărarea din decembrie.

Virkkunen a declarat că Comisia identifică, de asemenea, domenii și industrii critice în care Europa dorește mai mult control asupra datelor sale. Aceasta face parte dintr-un efort mai amplu de a reduce dependența de tehnologia străină și de a construi o industrie tehnologică și cibernetică autohtonă în Europa.

„Nu vrem să avem dependențe riscante în domenii critice”, a spus ea. „Asta nu înseamnă că intenționăm să facem totul singuri. Atunci când nu avem anumite capacități noi înșine, suntem foarte dispuși să colaborăm cu parteneri cu aceleași idei pentru a construi lanțuri de aprovizionare rezistente.”