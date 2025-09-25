„Europa este prea slabă fără Trump”. Ce spune liderul PPE despre România şi Polonia: Doar puterea militară americană îi poate proteja

Weber a sugerat că Europa este prea dependentă militar de SUA – și prea slabă, de una singură. Foto: Profimedia Images

Preşedintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, a spus joi că "Donald Trump folosește pârghia puterii militare americane pentru a slăbi Uniunea Europeană". Weber a sugerat că Europa este prea dependentă militar de SUA și prea slabă, de una singură, pentru a se opune cerințelor administrației Trump și, în același timp, pentru a face față amenințării reprezentate de Vladimir Putin. El a subliniat că "Polonia şi România pur și simplu se tem cu adevărat de Putin", subliniind că "doar puterea militară americană îi poate proteja", scrie Politico.

"Pentru prima dată, avem un președinte care, așa cum am văzut în această vară, slăbește puterea economică a Europei jucând cartea militară. Trump a folosit în mod clar această metodă pentru a diviza Europa și a slăbi poziția Ursulei von der Leyen în cadrul discuțiilor", a declarat Weber miercuri seară, la televiziunea publică germană, referindu-se la discuțiile anterioare privind un acord comercial dintre UE și SUA.

"Suntem goi într-o lume a furtunilor, pentru că nu ne-am pregătit pentru lumea de astăzi. Am fost într-o poziție slabă în timpul acordului comercial pentru că jumătate din Europa – Balcanii, Polonia, România – pur și simplu se tem cu adevărat de Putin. Iar singurul lucru care îi poate proteja, în acest moment, este puterea militară americană" a spus liderul PPE.

Europenii se confruntă acum cu cruda realitate a faptului că "nu se pot apăra împotriva dronelor care vin", a subliniat Weber.

Moscova a fost acuzată, în ultimele săptămâni, de multiple încălcări ale spațiului aerian NATO, inclusiv în Polonia și Estonia – ceea ce reprezintă o nouă fază de escaladare a tensiunilor dintre Occident și Rusia. Principalele aeroporturi daneze au fost închise temporar joi dimineață, din cauza a ceea ce autoritățile au numit "drone".

În ceea ce privește comerțul, Weber a spus că și-ar fi dorit ca UE și negociatorii săi principali să fi dat dovadă de mai multă încredere în sine în discuțiile cu Trump din timpul verii, inclusiv prin faptul că nu ar fi renunțat la taxa digitală impusă giganților tehnologici americani. Însă, a adăugat el, acest lucru este nerealist, din cauza dependenței militare a blocului față de SUA.

Weber a făcut apel la liderii celor 27 de state membre ale UE să consolideze blocul comunitar și să dea dovadă de o conducere mai vizionară.

"Dacă am avea astăzi un (Helmut) Kohl și un (François) Mitterrand, care au creat moneda euro la vremea lor, am fi avut și calea deschisă pentru o armată europeană. Acest tip de conducere, această abordare vizionară, lipsesc în prezent", a subliniat el.

Astăzi, a continuat el, această sarcină le revine cancelarului german Friedrich Merz și președintelui francez Emmanuel Macron.

"Trebuie spus că toți politicienii noștri de top sunt atât de prinși în politica națională, atât de presați încât, din păcate, nu avem o generație de lideri capabili să facă pașii mari necesari", a adăugat el.