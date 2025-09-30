Europa „nu este în război, dar nici în timp de pace”, spune Friedrich Merz

Germania solicită sancţiuni economice mai dure împotriva Moscovei. Foto: Getty Images

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că Europa „nu este în război, dar nici în timp de pace” cu Rusia, scrie The Independent.

„Permiteți-mi să o spun într-o frază care poate părea puțin șocantă la prima vedere… nu suntem în război, dar nici nu mai suntem în pace”, a declarat Merz în cadrul unui eveniment media organizat la Düsseldorf.

Războiul Rusiei este „un război împotriva democrației noastre și un război împotriva libertății noastre”, a afirmat Merz, adăugând că intenția Moscovei era de a submina unitatea blocului.

Acesta a afirmat că ordinea internațională bazată pe reguli este înlocuită de politica forței brutale, adeseori fiind însoțită de forța militară. „Trăim într-o lume complet diferită”, a spus el, scrie Agerpres.

Cancelraul german s-a referit, de asemenea, la recentul său sprijin acordat unui plan al UE de deblocare a activelor rusești înghețate pentru a finanța efortul de război al Ucrainei, afirmând că această măsură ar putea oferi sprijin militar Ucrainei pentru o perioadă de trei până la cinci ani.

Merz a declarat că, în această perioadă, ar putea deveni insuportabil din punct de vedere economic pentru Rusia să continue războiul împotriva Ucrainei.

La începutul acestei luni, Merz semnala că „un nou conflict sistemic a izbucnit deja între democrațiile liberale și o axă de autocrații”, iar „ceea ce numeam înainte ordinea mondială liberală este acum sub presiune din mai multe părți”.

Opinia sa este împărtășită la cel mai înalt nivel al Uniunii Europene. Prezent la Adunarea Generală a ONU, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a pledat pentru multilateralism și a semnalat că „lumea se află în fața unei alegeri cruciale - pace și multilateralism sau haos și unilateralism”.