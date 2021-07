Un autobuz a explodat în Pakistan: 10 oameni au murit

Nu este clar dacă a fost un accident sau o bombă a fost plantată în interiorul autobuzului.

”Autobuzul a plonjat îtr-o râpă adâncă după explozie. Încă lipsesc un inginer chinez și un soldat. Operațiunile de salvare au fost pornite și așteptăm elicopterele care să transporte răniții la spital”, a declarat Moazzam Jah Ansari, inspectorul general al poliției din Khyber-Paktunkhwa, provincia în care a avut loc accidentul.

”Arată ca un sabotaj”, a mai spus el.

#BREAKING : 1/ A bus carrying 30-35 chinese engineers working on Dasu Dam of so-called cpec project was targeted with an IED in #Kohistan district of #Pashtunkhwa. pic.twitter.com/m6LTZj2a46