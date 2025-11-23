Explozii în regiunea Moscovei: Ucrainenii au atacat cu drone una din cele mai mari termocentrale a Rusiei

1 minut de citit Publicat la 08:58 23 Noi 2025 Modificat la 09:23 23 Noi 2025

Imagine a atacului, neconfirmat de Ucraina, asupra termocentralei Șatura, regiunea Moscovei. Sursa: X/Nexta

Armata ucraineană a lovit, sâmbătă noaptea, termocentrala Șatura din regiunea Moscovei, informează duminică mai multe canale de Telegram preluate de Kyiv Independent.

Mai multe clipuri postate pe rețelele sociale arată explozii puternice și incendii provocate de presupusa bombardare a aceste termocentrale de către ucraineni.

Several massive explosions have occurred at the Shatura Thermal Power Station in the Moscow Oblast of Western Russia, one of the largest power plants in the Russian Federation, following a large-scale drone strike tonight against Moscow by the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/4m8woJkr0E — OSINTdefender (@sentdefender) November 23, 2025

Armata ucraineană nu a confirmat informația și nu a precizat ce tipuri de arme (drone sau rachete) au fost folosite în acest atac.

Conform agenției ruse Tass, termocentrala Șatura a fost ținta unui atac efectuat cu drone ucrainene.

„Unele dintre drone au fost distruse de apărarea antiaeriană. Altele au picat în zona stației, furnizarea de energie electrică către oraș nu a fost afectată”, conform guvernatorului regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, citat de agenția rusă.

? Explosion at a key power plant near Moscow



During the night, Ukrainian drones attacked the Shatura GRES in the Moscow region — one of the oldest power plants in the country. Preliminary reports say the plant’s power output unit is on fire.



The Mayor of Moscow claimed that… pic.twitter.com/HEKbL2Js5s — NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2025

Termocentrala Șatura se află în regiunea (oblastul) Moscovei, la circa 120 de kilometri est de capitala Rusiei, Moscova.

Conform primarului Moscovei, Serhgei Sobianin, două drone ucrainene au fost doborâte în timp ce se deplasau spre capitala Rusiei. Conform Rosaviația, autoritatea de stat a aviației civile din Rusia, a comunicat că aeroportul Jukovksi din Moscova a fost parțial închis ca urmare a atacurilor cu drone ucrainene.

Conform presei ucrainene, termocentrala Șatura e una din cele mai vechi și mai mari mari termocentrale din Rusia. Cu o capacitate de 1.500 MW ea furnizează energie în mai multe zone din regiunea Moscovei.