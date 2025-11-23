Antena 3 CNN Externe Explozii în regiunea Moscovei: Ucrainenii au atacat cu drone una din cele mai mari termocentrale a Rusiei

Explozii în regiunea Moscovei: Ucrainenii au atacat cu drone una din cele mai mari termocentrale a Rusiei

Mihnea Lazăr
1 minut de citit Publicat la 08:58 23 Noi 2025 Modificat la 09:23 23 Noi 2025
Imagine a atacului, neconfirmat de Ucraina, asupra termocentralei Șatura, regiunea Moscovei. Sursa: X/Nexta

Armata ucraineană a lovit, sâmbătă noaptea, termocentrala Șatura din regiunea Moscovei, informează duminică mai multe canale de Telegram preluate de Kyiv Independent.

Mai multe clipuri postate pe rețelele sociale arată explozii puternice și incendii provocate de presupusa bombardare a aceste termocentrale de către ucraineni.

Armata ucraineană nu a confirmat informația și nu a precizat ce tipuri de arme (drone sau rachete) au fost folosite în acest atac.

Conform agenției ruse Tass, termocentrala Șatura a fost ținta unui atac efectuat cu drone ucrainene.

„Unele dintre drone au fost distruse de apărarea antiaeriană. Altele au picat în zona stației, furnizarea de energie electrică către oraș nu a fost afectată”, conform guvernatorului regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, citat de agenția rusă.

Termocentrala Șatura se află în regiunea (oblastul) Moscovei, la circa 120 de kilometri est de capitala Rusiei, Moscova.

Conform primarului Moscovei, Serhgei Sobianin, două drone ucrainene au fost doborâte în timp ce se deplasau spre capitala Rusiei. Conform Rosaviația, autoritatea de stat a aviației civile din Rusia, a comunicat că aeroportul Jukovksi din Moscova a fost parțial închis ca urmare a atacurilor cu drone ucrainene.

Conform presei ucrainene, termocentrala Șatura e una din cele mai vechi și mai mari mari termocentrale din Rusia. Cu o capacitate de 1.500 MW ea furnizează energie în mai multe zone din regiunea Moscovei.

 

