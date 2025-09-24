Exporturile de combustibil rusesc au scăzut la cel mai mic nivel din ultimii 5 ani după atacurile ucrainenilor asupra rafinăriilor

Atacurile continue ale dronelor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia au dus la scăderea exporturilor de motorină la niveluri nemaivăzute din 2020, a scris Financial Times.

Kievul își intensifică campania împotriva infrastructurii petroliere și gaziere a Rusiei, o sursă esențială de venituri pentru Moscova, care alimentează invazia pe scară largă a Ucrainei.

Potrivit FT, 16 dintre cele 38 de rafinării de petrol ale Rusiei au fost vizate de drone ucrainene din august 2025. Aceste lovituri au redus capacitatea de rafinare a Rusiei cu peste un milion de barili pe zi, a declarat grupul de cercetare Energy Aspects pentru publicație, coborând exporturile sub nivelurile de dinainte de război.

Atacurile asupra rafinăriilor vin într-un moment în care Rusia se confruntă și cu o penurie tot mai mare de benzină, agravată de loviturile ucrainene asupra infrastructurii petroliere.

Kievul a cerut în mod repetat aliaților occidentali să intensifice presiunea economică asupra exporturilor rusești de petrol, argumentând că o astfel de măsură ar destabiliza economia Rusiei și l-ar forța pe președintele Vladimir Putin să accepte negocieri.

Președintele american Donald Trump a cerut în mod repetat Uniunii Europene să oprească importurile de energie din Rusia, subliniind că eliminarea veniturilor energetice ale Moscovei este o condiție esențială pentru măsuri mai dure din partea Washingtonului.

În discursul în fața Adunării Generale a ONU, Trump a cerut direct aliaților să renunțe la importuri: „Europa trebuie să facă mai mult. Nu pot continua așa. Cumpără petrol și gaz din Rusia în timp ce se luptă cu Rusia”, a spus el. „De necrezut, chiar și țări NATO nu au tăiat în mare măsură energia și produsele energetice rusești – ceea ce, după cum știți, am aflat acum două săptămâni, și nu am fost deloc mulțumit. Gândiți-vă: finanțează războiul împotriva lor înșiși. Cine a mai auzit de așa ceva?” a adăugat președintele SUA.

Sub presiunea administrației Trump, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat pe 16 septembrie că va propune accelerarea eliminării achizițiilor de energie rusească, mai devreme decât fusese planificat inițial.

Totuși, Ungaria și Slovacia au rămas importatori-cheie de petrol rusesc, în ciuda apelurilor repetate de reducere a dependenței. Trump a declarat marți că ar putea discuta personal cu premierul ungar Viktor Orban despre acest subiect: „E prietenul meu. Nu am vorbit cu el, dar am sentimentul că, dacă o voi face, s-ar putea opri. Și cred că o să fac asta.”

Între timp, economia Rusiei continuă să fie marcată de incertitudini, pe fondul inflației ridicate, al încetinirii creșterii economice și al unor dobânzi aproape record. Sancțiunile comerciale limitează accesul companiilor la piețe internaționale, reducând oportunitățile economice ale țării.