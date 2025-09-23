UE vrea să renunțe cu un an mai repede la importurile de gaz rusesc, după presiunile lui Trump

Comisia Europeană vrea să elimine până în 2026 toate achizițiile de gaz natural lichefiat din Rusia. FOTO: Getty Images

Comisia Europeană vrea să elimine până în 2026 toate achizițiile de gaz natural lichefiat din Rusia, cu un an mai devreme decât era planificat, și să închidă rutele financiare ocolitoare ale Moscovei prin bănci și platforme cripto, potrivit unui proiect de propunere consultat de Politico.

Documentul prezintă cele mai recente măsuri pe care Uniunea Europeană le-ar putea impune Rusiei, ca parte a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni de la declanșarea invaziei la scară largă a lui Vladimir Putin în 2022. Ținta sunt rețelele financiare, exporturile energetice și rutele comerciale alternative, marcând noi eforturi europene de a seca bugetul de război al Kremlinului.

Scopul interdicției privind achizițiile de gaz natural lichefiat rusesc este „de a reduce și mai mult veniturile Rusiei din exportul de combustibili fosili, de a crește costurile acțiunilor sale ilegale în Ucraina și de a pune presiune maximă asupra Rusiei pentru a înceta războiul de agresiune împotriva Ucrainei”, se arată în text.

Pachetul de sancțiuni, anunțat vineri de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine la doar câteva zile după ce președintele american Donald Trump a presat din nou Europa să oprească importurile de energie din Rusia.

Cu toate acestea, propunerea riscă să întâmpine o opoziție puternică din partea Ungariei și Slovaciei, având în vedere că fiecare pachet de sancțiuni are nevoie de susținerea unanimă a capitalelor europene.

În centrul proiectului se află decizia Comisiei de a renunța la gazul natural lichefiat rusesc cu un an mai devreme decât planul inițial, impunând ca termen final sfârșitul lui 2026 pentru contractele pe termen lung și acordând un termen de șase luni după intrarea în vigoare a pachetului pentru închiderea contractelor pe termen scurt.

În prezent, UE negociază un proiect legislativ separat care ar pune capăt importurilor de LNG rusesc până la finele lui 2027. Noul pachet de sancțiuni merge însă mai departe, deoarece vizează nu doar livrările fizice către blocul comunitar, ci și achizițiile propriu-zise.

Pe lângă restricțiile asupra băncilor rusești, pentru prima dată UE are în vedere și sancționarea platformelor cripto, precum și interzicerea tranzacțiilor în criptomonede, pentru a închide un canal prin care fondurile au fost redirecționate către Rusia. În plus, firmele europene ar urma să nu mai poată colabora cu porturi din afara UE dacă acestea sunt folosite pentru comerț cu tehnologie militară, precum rachete, sau pentru evitarea plafonului de preț impus petrolului rusesc de G7.

Bruxellesul vrea, de asemenea, să lovească zonele economice speciale din Rusia, care oferă facilități fiscale pentru a atrage investiții străine. Propunerea ar interzice firmelor europene să investească în aceste zone.

Textul preliminar, datat 19 septembrie, interzice de asemenea companiilor să reasigure avioane și nave rusești vechi, timp de cinci ani după vânzarea lor.

Totodată, documentul extinde controalele la export pentru încă 45 de companii suspectate că sprijină eludarea sancțiunilor. Printre acestea se află 12 firme chineze, două thailandeze și trei indiene, acuzate că au ajutat Rusia să ocolească restricțiile impuse de UE, a declarat un diplomat european sub protecția anonimatului.

Ca gest simbolic, executivul european propune și interzicerea furnizării de „servicii direct legate de activități turistice în Rusia”, se arată în document.