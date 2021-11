O familie din SUA a aflat după 12 ani că fiul lor este doar pe jumătate al lor

În iulie 2019, Donna și Vanner Johnson au decis să comande niște truse ADN pentru ei și cei doi copii ai lor - doar pentru distracție. Cuplul din Utah a trimis mostrele la un laborator medical, apoi au uitat de ele până când rezultatele au apărut la aniversarea nunții lor.

„Soțul meu a sunat și a spus: „Hei, am primit rezultatele înapoi. Dar ceva nu e în regulă”, a spus Donna, în vârstă de 45 de ani.

La fiul cel mic, sub categoria „mamă” era trecută Donna. Înscris sub „tată” era cuvântul „necunoscut”.

La început, cuplul a presupus că a fost o greșeală, dar apoi au început să facă cercetări.

După nașterea primului copil al cuplului, Vanner, în vârstă de 46 de ani, a suferit trei operații de hernie și, din cauza unor complicații, a devenit imposibil ca cuplul să mai aibă un copil fără intervenție medicală. Donna spune că și-au dorit întotdeauna o familie numeroasă, așa că au mers la Centrul de Medicină Reproductivă a Universității din Utah pentru a face FIV.

Ținând rezultatele testului ADN în mâini, Vanner și Donna și-au dat seama că ceva îngrozitor de greșit s-a întâmplat în timpul procesului de FIV – spermatozoidul altui bărbat a fost folosit pentru a fertiliza ovulul Donnei.

„Am fost atât de șocați și, sincer, nu știam ce să facem”, spune Donna. „Ne-am tot gândit: „Ce se întâmplă cu familia noastră? Fiul nostru este în mod legal fiul nostru? Nu știam sigur și eram îngrijorați”.

Înainte ca soții să se gândească să îl caute pe tatăl biologic al fiului lor, au vrut să-i spună copilului.

„Am simțit că trebuie să vorbesc eu cu el, de la tată la fiu”, spune Vanner pentru Today. „Așa că l-am dus pe fiul meu cu mașina să luăm înghețată”.

Vanner spune că el și soția sa nu au ascuns niciodată faptul că Tim a fost produsul FIV, așa că a început conversația amintindu-i cu nonșalanță că Donna trecuse prin fertilizare în vitro pentru a-l avea. Apoi i-a amintit fiului său de trusele ADN.

„Apoi am spus că testele au descoperit că s-a întâmplat ceva în laborator, un fel de confuzie și s-a dovedit că nu sunt tatăl tău biologic”, a adăugat Vanner.

Lui Tim i-a luat câteva săptămâni să proceseze ce a aflat și să discute cu părinții lui înainte să fie gata să vorbească despre asta cu fratele său mai mare. Donna și Vanner și-au așezat primul născut, i-au spus vestea, iar răspunsul lui a fost simplu: „Nu contează, el este încă fratele meu”.

Dar Tim a vrut să afle cine este tatăl lui biologic, așa că familia a achiziționat un alt kit de testare ADN și a trimis o nouă rundă de mostre. Rezultatele au enumerat mai mulți membrii biologici ai familiei - mătuși, veri primari, o bunica. „Așa că am început să facem investigații”, a spus Donna.

Așa i-a găsit cuplul pe Devin și Kelly McNeil, care au și ei trei copii.

Vanner a pus cuplului o serie de întrebări – dacă au trecut printr-un ciclu de FIV în 2007, dacă FIV a fost efectuat la Universitatea din Utah.

Devin a fost de acord să facă un test ADN, și în timp ce familiile au așteptat șase săptămâni pentru rezultate, au continuat să își trimită mesaje text și să se sune pe FaceTime. Donna își amintește că a examinat fața lui Devin în timpul unui apel FaceTime, căutând semne că era tatăl biologic al fiului ei.

„M-am tot uitat la acest om și m-am gândit: „Nu-mi pot vedea fiul în el”. Nu am vrut", își amintește ea. „Dar, la un moment dat am dat peste o poză cu el fără barbă și i-am văzut gropița de pe bărbie. Atunci am știut că era gropița fiului meu”.

„Viața nu îți oferă întotdeauna darurile pe care le dorești, dar adevăratul dar este viața însăși.”

Testul ADN al lui Devin a confirmat ceea ce ambele familii bănuiseră – el era tatăl biologic al lui Tim.

De la revelația șocantă, ambele familii s-au întâlnit de două ori, și plănuiesc să continue să fie prieteni, iar soții McNeil spun că vor fi atât de implicați în viața lui Tim cât își dorește el.

