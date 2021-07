500 de familii din Italia s-au coalizat într-un proces și dau guvernul în judecată pentru ”neglijenţă sistematică” în gestionarea pandemiei

Avocații Consuelo Locati, Alessandro Pedone, Piero Pasini, Giovanni Benedetto și Luca Berni cer condamnarea Președinției Consiliului, a Ministerul Sănătății și a Regiunii Lombardia, precum şi despăgubiri în valoare de aproximativ 100 milioane de euro pentru daunele morale suferite.

Avocatii au adunat - intr-un dosar de 2.000 de pagini - marturii si probe ale unei "neglijente" a autoritatilor sanitare, care ar fi cauzat, acuza ei, numeroase morti.

"Planul impotriva pandemiei si strategiile implementate in vederea opririi infectiilor nu au tinut cont de deficiente structurale ale spitalelor si sistemului de sanatate italian", acuza Consuelo Locati.

Un document intocmit de catre Biroul OMS la Venetia - publicat la 13 mai si retras a doua zi - sublinia caracterul depasit al planului de pregatire in lupta impotriva pandemiilor in Italia, care data din 2006, relatează The Guardian.

”Așteptăm de la sistemul judiciar răspunsuri pe care politica nu ni le-a dat niciodată.

Vrem să înțelegem de ce cei dragi au murit în câteva zile și dacă s-ar fi putut face ceva pentru a-i salva.

Suntem siguri că, cel puțin în faza inițială a pandemiei, medicii au fost nevoiți să facă alegeri, gândindu-se să-i salveze pe cei mai tineri și să-i sacrifice pe cei mai fragili.

Au fost puși să facă aceste alegeri și cred că a fost greu și pentru ei. Însă cineva trebuie să ne spună de ce s-au întâmplat toate acestea”.

”Procuratura din Bergamo se află pe drumul cel bun, funcționează bine, dar cerem instanței civile din Roma să înlăture acea tăcere pe care a întâlnit-o la nivel politic.

Regiunea Lombardia, de exemplu, a făcut totul pentru a-i împiedica pe avocații noștri, iar noi ne simțim abandonați.

Știm că am ales o cale foarte lungă și plină de dificultăți, dar dacă suntem aici, este pentru că datorăm acest lucru fiinţelor dragi pe care le-am pierdut”, explică Cassandra Locati, sora avocatului Consuelo.

