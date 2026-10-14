FBI a destructurat ferme de laptopuri folosite de nord-coreeni pentru a obține joburi în SUA. Salariile finanțau programul nuclear

Coreea de Nord desfășoară mii de angajați IT controlați de stat pentru a se infiltra în companii din Statele Unite. FOTO: Hepta

FBI a destructurat o rețea prin care nord-coreenii obțineau locuri de muncă la distanță în companii americane, folosind identități furate, pentru a finanța programele de înarmare nucleară și balistică ale Phenianului. Operațiunea, desfășurată în colaborare cu firma de securitate cibernetică CrowdStrike, a vizat peste 40 de ferme de laptopuri din Texas, de unde autoritățile au confiscat aproape 200 de dispozitive electronice, potrivit nytimes.com.

Aceste acțiuni sunt cele mai recente măsuri luate de Statele Unite în cadrul unei campanii tot mai intense pentru a opri amenințarea digitală în continuă evoluție reprezentată de Coreea de Nord. Amploarea acesteia nu este pe deplin cunoscută, dar este probabil considerabilă. Oficialii serviciilor de informații americane, atât în timpul administrației Biden, cât și în cel de-al doilea mandat al lui Trump, au declarat că fraudele comise de angajați nord-coreeni din domeniul IT reprezintă una dintre principalele metode de finanțare a programului de înarmare al Phenianului, alături de furturile de criptomonede.

Rețele controlate de Coreea de Nord

Coreea de Nord desfășoară „mii de angajați IT controlați de stat pentru a se infiltra în companii din Statele Unite și din țările aliate”, a declarat într-un interviu Brett Leatherman, șeful diviziei cibernetice a FBI.

„Fiecare dintre aceste locuri de muncă generează fonduri pentru un program de înarmare nucleară și cu rachete balistice, obținute folosind identitatea furată a unui american și încrederea unui angajator american.”

Biroul a colaborat îndeaproape cu firma americană de securitate cibernetică CrowdStrike pentru a identifica și a perturba rețeaua, a declarat Leatherman. El a adăugat că acțiunile coordonate reprezintă un exemplu timpuriu al noii strategii cibernetice a FBI, prezentate luna trecută, care promitea o colaborare mai strânsă cu sectorul privat pentru a viza hackerii prin metode care să le împiedice sau să le zădărnicească activitățile rău intenționate. Strategia face parte dintr-un efort mai amplu al administrației Trump de a colabora mai strâns cu companiile americane pentru a ataca hackerii prin operațiuni cibernetice ofensive, o schimbare întâmpinată cu prudență de unii experți în securitate.

Oficialii americani și analiștii din domeniul securității cibernetice au declarat că schema nord-coreeană care implică angajați IT se numără printre cele mai grave amenințări digitale cu care se confruntă în prezent companiile și că riscurile pe care le presupune sunt încă insuficient înțelese. Adam Meyers, care coordonează operațiunile de contracarare a adversarilor la CrowdStrike, a spus că tentativele nord-coreene de a obține locuri de muncă au devenit „din ce în ce mai frecvente și mai complexe”.

Este dificil de stabilit cât de răspândite sunt fermele de laptopuri în Statele Unite, a declarat Meyers, dar a precizat că, pe parcursul lunii septembrie, CrowdStrike a identificat în medie două cazuri noi pe zi, ceea ce reprezintă, probabil, doar vârful aisbergului.

De mai bine de doi ani, oficialii serviciilor de informații americane și cercetătorii în domeniul securității cibernetice avertizează că Phenianul folosește identități americane furate, adesea obținute de pe dark web, unde ajung informații personale compromise, precum numerele de asigurări sociale, și instrumente de inteligență artificială pentru a obține locuri de muncă la distanță în domeniul IT la companii din Statele Unite, Europa și alte regiuni. Experții au declarat că au fost vizate companii de toate dimensiunile, de la start-up-uri mici până la firme incluse în clasamentul Fortune 500.

Cum funcționau fermele de laptopuri

Potrivit anchetatorilor, un aspect esențial al campaniei de fraudă îl reprezintă sprijinul oferit de persoane din Statele Unite, recrutate de Coreea de Nord pentru a ajuta la ocolirea măsurilor de securitate ale companiilor care detectează angajările frauduloase. Facilitatorii contribuie la fraudă primind laptopurile de serviciu și instalându-le la adrese care par a fi locuințe obișnuite în ochii departamentelor de resurse umane ale companiilor. Operatorii nord-coreeni folosesc apoi programe informatice pentru a se conecta de la distanță la aceste laptopuri și pentru a lucra pe ele, dându-se drept americani în fața companiilor care i-au angajat.

Pentru facilitatori, atracția este simplă: locuri de muncă ce par să aducă bani ușor și care, cel puțin la început, nu par să le ceară prea mult. „La început, ajung cumva să fie atrași de această activitate, apoi li se cere tot mai mult și, până în acel moment, sunt deja implicați prea profund”, a declarat Meyers.

Leatherman a spus că operațiunea desfășurată în Texas nu a dus la arestarea niciunui facilitator, însă autoritățile i-au avertizat că ar putea suporta consecințe penale dacă vor continua să ajute la fraudele comise prin muncă la distanță. Decizia a fost determinată, în parte, de dorința de a destructura rapid rețeaua, în loc să aștepte ca procurorii să formuleze acuzații, a explicat el.

Leatherman a declarat că fermele de laptopuri funcționează adesea ca un „mini-centru de date” pentru nord-coreeni, în care un singur facilitator găzduiește zeci sau chiar sute de laptopuri folosite pentru a ocupa numeroase locuri de muncă. O femeie din Arizona, condamnată anul trecut la peste opt ani de închisoare, a fost acuzată că găzduia zeci de laptopuri în locuința sa, pentru a-i ajuta pe nord-coreeni să se conecteze la peste 300 de companii americane.

Tacticile armatei de angajați IT a Coreei de Nord au evoluat constant pentru a evita detectarea. Printre acestea se numără utilizarea tot mai frecventă a inteligenței artificiale pentru crearea de CV-uri, videoclipuri și fotografii false, precum și pentru participarea la interviuri virtuale de angajare, au declarat oficialii. Escrocii apelează tot mai mult și la subcontractanți din țări precum Pakistan și Nigeria, pentru a ascunde și mai mult implicarea Coreei de Nord, a spus Leatherman.

Într-o avertizare publicată marți, FBI a declarat că nord-coreenii plăteau americani și alți complici occidentali pentru a îndeplini „un număr tot mai mare de sarcini menite să ascundă identitatea și locul în care se află” persoanele implicate. Acestea includeau apariția în fața camerei video, participarea la interviuri de angajare sau la ședințe, verificarea unor identități frauduloase, expedierea de colete și chiar efectuarea unor teste de urină sau furnizarea amprentelor digitale.