FBI lansează un grup operativ care vizează "terorismul intern" anti-Tesla

FBI a anunțat luni crearea unui grup operativ menit să "reprime atacurile violente asupra Tesla", o mișcare care vine după valul de astfel de incidente care îl vizează pe producătorul de mașini electrice al lui Elon Musk, anunţă CNN.

ActeLE de violență și vandalism au fost văzute de luni de zile împotriva vehiculelor și instalațiilor Tesla, cum ar fi stațiile de încărcare, alături de proteste la showroom-urile Tesla. Atacatorii îl critică pe Elon Musk, CEO-ul companiei, care conduce eforturile controversate ale administrației Trump de a reduce forța de muncă a guvernului federal și de a reduce agențiile federale prin intermediul Departamentului pentru Eficiența Guvernului (DOGE).

Noul grup operativ al FBI va lucra în colaborare cu Biroul pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi pentru a investiga atacurile anti-Tesla, a declarat Ben Williamson, director adjunct al FBI pentru Afaceri Publice, într-o postare pe X.

Can confirm: The FBI has launched a Task Force in conjunction with ATF to coordinate investigative activity and crack down on violent Tesla attacks. More to come. https://t.co/W9N3KVS5c2

Departamentul de Justiție a anunțat recent că va reprima numărul tot mai mare de atacuri împotriva Tesla, inclusiv depunerea de acuzații împotriva mai multor persoane acuzate că au aruncat cocktail-uri Molotov în proprietățile producătorului auto.

"Acesta este terorism intern. Cei responsabili vor fi urmăriți, prinși și aduși în fața justiției", a declarat luni directorul FBI, Kash Patel.

The FBI has been investigating the increase in violent activity toward Tesla, and over the last few days, we have taken additional steps to crack down and coordinate our response.



This is domestic terrorism. Those responsible will be pursued, caught, and brought to justice. https://t.co/U4VYh8XEve