Femei fatale fură secretele americanilor. Cum arată „războiul sexual” dus de China și Rusia în SUA : „Te căsătorești cu ținta”

Tacticile de seducție folosite de aceste „ispite” reprezintă o vulnerabilitate reală pentru SUA. Foto: Hepta

China și Rusia ar fi trimis femei atrăgătoare în Statele Unite pentru a seduce directori din Silicon Valley, în cadrul unei operațiuni de „război sexual” menite să obțină secrete tehnologice americane, potrivit unui raport citat de The Times of London, scrie NYPost.

Surse din industrie au declarat publicației că mai mulți oameni de afaceri din sectorul tehnologic au fost abordați de așa-numite „ispite”, unele dintre ele reușind chiar să își atingă ținta prin căsătorii și copii.

Agenții chinezi și ruși ar folosi, de asemenea, rețelele sociale, competițiile pentru startup-uri și investițiile de capital de risc pentru a se infiltra în nucleul industriei tehnologice americane, se arată în raport.

„Primesc un număr uriaș de solicitări pe LinkedIn de la același tip de femei tinere, foarte atrăgătoare, din China. Fenomenul s-a amplificat vizibil în ultima perioadă”, a declarat James Mulvenon, director de informații la compania de consultanță Pamir Consulting.

Un fost oficial american din contraspionaj, care lucrează acum cu startup-uri din Silicon Valley, a relatat pentru The Times că a investigat recent un caz al unei „femei ruse foarte frumoase” angajate la o companie aerospațială americană. Aceasta ar fi cunoscut acolo un coleg american, cu care s-a căsătorit ulterior.

Potrivit fostului oficial, femeia a urmat o academie de modeling în tinerețe, apoi a fost înscrisă la o „școală de soft power” din Rusia, înainte de a dispărea complet timp de aproape un deceniu - pentru a reapărea ulterior în SUA, ca specialist în criptomonede.

„Dar nu se oprește la domeniul crypto”, a spus acesta. „Vrea să ajungă în cercurile de inovație militar-spațială. Soțul ei nu are nicio idee despre ce se întâmplă”.

Fostul agent de contraspionaj a precizat că astfel de cazuri sunt mult mai frecvente decât se crede. „Nu le-am permis accesul, dar aveau deja toate informațiile despre eveniment și participanți. Este un fenomen ciudat, dar real”, a adăugat el.

„Ispitele”, o vulnerabilitate a SUA

Mulvenon a explicat că tacticile de seducție folosite de aceste „ispite” reprezintă o vulnerabilitate reală pentru SUA: „Noi, prin lege și prin cultură, nu folosim astfel de metode. Ei au un avantaj clar în ceea ce numim ‘război sexual’”.

Un înalt oficial american din contraspionaj a declarat pentru The Times că dușmanii Statelor Unite nu mai operează cu spioni clasici, ci cu persoane care se prezintă drept oameni de afaceri, investitori sau analiști.

„Nu mai vânăm agenți KGB într-o pensiune plină de fum din Germania. Adversarii noștri - mai ales China - folosesc o strategie de infiltrare totală, bazată pe întreaga societate, pentru a exploata toate aspectele tehnologiei și talentului occidental”, a spus el.

Comisia pentru Securitate Internă a Camerei Reprezentanților a avertizat că Partidul Comunist Chinez a desfășurat peste 60 de operațiuni de spionaj în SUA în ultimii patru ani, însă foști oficiali cred că numărul real este mult mai mare.

Autoritățile americane au acuzat în repetate rânduri agenți chinezi că vizează industriile de vârf. Într-un caz recent, Klaus Pflugbeil, rezident în Ningbo, China, a fost condamnat în decembrie la doi ani de închisoare pentru că a încercat să vândă secrete comerciale furate de la Tesla, în cadrul unei conferințe din Las Vegas.

„Prin furtul de secrete comerciale de la un producător american de vehicule electrice, acțiunile sale au avut potențialul de a aduce beneficii Chinei într-un domeniu critic pentru securitatea națională”, a declarat Matthew Olsen, procuror general adjunct pentru securitate națională.

Comisia pentru Furtul de Proprietate Intelectuală din SUA estimează că spionajul corporativ cu legături chineze costă contribuabilii americani până la 600 de miliarde de dolari anual.

„Să te infiltrezi, să te căsătorești cu ținta, să ai copii cu ea și să duci o viață întreagă de colectare de informații - e un scenariu greu de acceptat, dar extrem de răspândit”, a mai spus un fost oficial american.

Potrivit lui Mulvenon, săptămâna trecută, doi agenți de securitate au împiedicat două femei chineze „foarte atrăgătoare” să intre la o conferință de afaceri din Virginia, dedicată riscurilor investițiilor în China.