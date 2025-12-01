Fermierii greci au blocat autostrada Atena – Salonic după scandalul uriaș al subvențiilor ilegale de aproape 20 de milioane de euro

1 minut de citit Publicat la 12:59 01 Dec 2025 Modificat la 12:59 01 Dec 2025

Potrivit Parchetului Public European (EPPO), în timpul anchetei preliminare, 324 de persoane au fost identificate ca beneficiari ai unor subvenții ilegale în valoare totală de 19,6 milioane de euro. sursa foto: Getty

Fermierii greci au blocat marile șosele naționale cu tractoare, tăind practic în două principala rută nord-sud a țării, în semn de protest față de costurile ridicate de producție, prețurile mici și întârzierile la plățile promise de guvern, scrie Euronews.

Blocada vine după ce, săptămâna trecută, mai multe persoane au fost arestate într-un scandal agricol în plină expansiune, în care s-a descoperit că milioane de euro au fost plătite ilegal de către OPEKEPE – organizația responsabilă cu distribuirea fondurilor agricole europene. Cazul i-a înfuriat pe fermieri și a declanșat controale suplimentare asupra modului în care sunt acordate subvențiile în Grecia.

Potrivit Parchetului Public European (EPPO), în timpul anchetei preliminare, 324 de persoane au fost identificate ca beneficiari ai unor subvenții ilegale în valoare totală de 19,6 milioane de euro.

Asociațiile agricole continuă protestele pe autostrada crucială Atena–Salonic, aducând tot mai multe utilaje și tractoare pentru a întări blocada.

Luni dimineață, drumul rămânea închis în zona Nikaia, în Larisa – capitala și cel mai mare oraș din regiunea Thessalia de nord-vest – în timp ce poliția redirecționa traficul pe rute alternative pentru a preveni blocaje majore.

Înaintea unei întâlniri programate pentru luni cu sindicatele, fermierii au avertizat că vor extinde blocajele dacă revendicările nu le sunt îndeplinite.

Potrivit unui anunț al Federației Asociațiilor Agricole, „se va continua cu o blocadă la intersecția Megalochori, iar fermierii din Trikala vor protesta miercurea viitoare”. O nouă blocadă este așteptată și în estul Salonicului.

Incidente serioase în prima zi a protestelor

Mobilizarea a început duminică și a fost marcată de incidente în satele Nikaia și Platykampos din Larisa, când fermierii au încercat să ajungă pe autostradă și s-au ciocnit cu trupele de intervenție.

Potrivit unui comunicat al mișcării de rezistență ELAS, doi fermieri și doi polițiști au fost răniți.

Poliția a anunțat două arestări în Platykampos: una pentru violențe împotriva autorităților, distrugere și opunere la reținere, iar cealaltă doar pentru distrugere. O a treia persoană a fost arestată la intersecția Nikaia pentru vătămare corporală și rezistență.

La tribunalul din Larisa, fermierii din zona blocadei Nikaia și-au „reinnoit întâlnirea” după protestele de duminică, manifestând în fața sediului Poliției din Larisa și cerând eliberarea celor reținuți.

Cum guvernul nu a oferit încă nicio garanție sau declarație oficială, protestele sunt așteptate să se extindă în toată Grecia până pe 5 decembrie, cu noi blocări de drumuri – o tactică frecvent folosită de fermieri pentru a pune presiune pe autorități.