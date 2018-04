Fiica lui Jackie Chan: „Dormim sub un pod din cauza părinţilor”. De ce s-a ajuns în această situație - VIDEO

Foto: Captură video/youtube.com

Etta Ng, fiica în vârstă de 19 ani a actorului Jackie Chan, care nu are o relaţie cu artistul, şi iubita ei, Andi Autum, îşi acuză părinţii de homofobie, spunând că din cauza lor sunt în prezent fără adăpost, fiind nevoite să doarmă sub un pod, scrie Daily Mail.

Printr-un videoclip publicat pe YouTube săptămâna trecută, Etta Ng şi iubita ei s-au declarat fără adăpost, spunând că prietenii şi familia nu mai sunt dispuşi să le ajute.

Etta Ng, care nu a avut niciodată o relaţie cu tatăl ei, a cărui avere este estimată la 395 de milioane de dolari, şi-a blamat „părinţii homofobi” pentru situaţia în care se află şi a precizat că trăieşte cu teama de a fi despărţită de prietena ei, Andi Autum.

„Nu avem adăpost de o lună, din cauza părinţilor noştri homofobi. Am dormit sub un pod şi sub alte lucruri”, a spus Etta Ng în videoclip, prezentând-o pe prietena ei.

Etta Ng ar fi locuit anterior cu mama ei, Elaine, fost model în Hong Kong.

Etta Ng şi prietena ei susţin că au rămas pe străzi din cauza relaţiei lor şi că nu pot apela la adăposturile guvernului, pentru că se tem că vor fi despărţite, potrivit news.ro.