Financial Times: Rusia a modificat rachetele Iskander-M ca să ocolească sistemul american Patriot, folosit de ucraineni

1 minut de citit Publicat la 11:54 02 Oct 2025 Modificat la 11:54 02 Oct 2025

Financial Times: Noile rachete balistice ale Rusiei reușesc să păcălească sistemul american Patriot, folosit de ucraineni: Facebook/MApN

Moscova a reușit să-și modifice rachetele pentru a ocoli sistemul american de apărare Patriot, folosit în Ucraina. Potrivit Financial Times, Rusia și-a modernizat probabil complexul mobil Iskander-M, care lansează rachete cu o rază de acțiune de până la 500 km, precum și rachete balistice Kinzhal lansate din aer, capabile să acopere până la 480 km.

Acum, rachetele urmează mai întâi o traiectorie tipică, apoi își schimbă brusc cursul și intră într-o picaj abrupt sau efectuează manevre care „dezorientează și evită” interceptarea de către Patriot.

Aceasta este o „schimbare radicală în favoarea Rusiei”, a declarat un fost oficial ucrainean. Având în vedere că Kievul se confruntă și cu întârzieri în furnizarea de rachete interceptoare din partea Statelor Unite.

Forțele ucrainene au reușit să intercepteze 37% din rachetele balistice, în luna iulie, dar, în septembrie, această cifră a scăzut la 6%, în ciuda unui număr mai mic de lansări.

Sistemul Patriot n-ar mai fi eficient în Ucraina

Miercuri, Forțele Aeriene Ucrainene au raportat că toate cele patru rachete Iskander-M lansate peste noapte au evitat apărarea aeriană și și-au lovit țintele.

Cel puțin patru unități de producție de drone din Kiev și din apropiere au suferit daune grave în această vară, au declarat oficiali ucraineni actuali și foști. Aceasta include un atac din 28 august asupra unei unități care producea drone turcești Bayraktar, conform rapoartelor publice ale autorităților locale.