”Fitilul care aprinde un nou conflict”. Hamas a mai returnat patru cadavre ale ostaticilor, dar problema e departe de a fi încheiată

Hamas a returnat cadavrele a patru ostatici, au transmis Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), iar acestea vor fi identificate. FOTO: Profimedia Images

Hamas a returnat cadavrele a patru ostatici, au transmis Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), iar acestea vor fi identificate, scrie BBC. Crucea Roșie a recuperat rămășițele acestora în sicrie și le-a predat armatei israeliene marți seară. Transferul a avut loc după ce Israelul a avertizat că va restricționa ajutoarele pentru Gaza până când Hamas va returna toate rămășițele celor 28 de ostatici decedați.

Rămășițele a 45 de palestinieni decedați, care au fost ținuți în Israel, au fost returnate în Gaza marți, a transmis Crucea Roșie într-un comunicat. Primii patru ostatici decedați eliberați de Hamas luni au fost identificați de Israel ca fiind Daniel Peretz, 22 de ani; Yossi Sharabi, 53 de ani; Guy Illouz, 26 de ani și Bipin Joshi, 23 de ani, un cetățean nepalez. Biroul Forțelor de Apărare Israeliene a precizat că procesul de identificare pentru cei patru ostatici decedați recent este în curs.

Planul de încetare a focului al președintelui american Donald Trump, pe care atât Israelul, cât și Hamas l-au acceptat, prevedea că predarea tuturor celor 48 de ostatici va fi finalizată până la prânz luni. Deși toți ostaticii vii au fost returnați, presiunea asupra Hamas și guvernului israelian crește în privința rămășițelor a 20 de ostatici care încă nu au fost repatriate. Palestinienii sunt tot mai îngrijorați că o întârziere în returnarea cadavrelor de către Hamas ar putea aduce incertitudine în privința viitorului încetării focului.

Într-un comunicat emis marți, IDF a declarat: „Hamas este obligat să își îndeplinească partea din acord și să depună eforturile necesare pentru a returna toți ostaticii familiilor lor și pentru o înmormântare corespunzătoare.” Ministrul israelian al apărării a avertizat grupul armat palestinian că „orice întârziere sau evitare deliberată va fi considerată o încălcare gravă a acordului și va fi răspunsă în consecință”. Oficialii israelieni au declarat că au decis să restricționeze ajutoarele și să amâne deschiderea punctului de trecere Rafah cu Egiptul, deoarece Hamas a încălcat acordul de încetare a focului prin nerespectarea predării cadavrelor ostaticilor.

Hamas afirmă că a întâmpinat dificultăți în localizarea rămășițelor ostaticilor decedați. O copie a acordului de încetare a focului, publicată de mass-media israeliană săptămâna trecută, pare să recunoască faptul că Hamas și alte facțiuni palestiniene ar putea să nu reușească să localizeze toate cadavrele în termenul inițial. Un oficial israelian a sugerat că o echipă internațională va începe să lucreze pentru localizarea rămășițelor celor care nu au fost returnați.

„O mare povară a fost ridicată, dar treaba nu este terminată. Morții nu au fost returnați, așa cum s-a promis! Faza a doua începe acum!!!”, a spus Trump pe X.

Tayseer Abed, un cunoscut scriitor din Gaza care a documentat războiul din cortul său din Khan Younis, a descris confruntarea ca fiind „un test periculos pentru încetarea focului”, avertizând că, dacă întârzierea va continua și Israelul va refuza să treacă la următoarea fază, „problema cadavrelor ar putea deveni fitilul care aprinde un nou conflict”. Aproape 2.000 de prizonieri și deținuți palestinieni au fost eliberați ca parte a planului de pace în 20 de puncte, promovat de președintele SUA ca sfârșitul războiului de doi ani.

Prima fază a planului lui Trump a intrat în vigoare în 10 octombrie. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat pentru CBS că rămâne optimist în privința unei faze pașnice următoare a negocierilor între Israel și Hamas. Însă, el a spus că condițiile lui Trump sunt „foarte clare”: Hamas trebuie să se demilitarizeze sau „toată lumea va avea de suferit”.

„În primul rând, Hamas trebuie să renunțe la armele sale,” a spus Netanyahu. „Și, în al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că nu există fabrici de arme în Gaza. Nu există contrabandă de arme în Gaza. Asta înseamnă demilitarizare.” Trump a adăugat și el presiune asupra Hamas pentru a renunța la arme. „Vor trebui să se dezarmeze, pentru că au spus că se vor dezarma. Și, dacă nu o vor face, îi vom dezarma noi,” a spus președintele american.

Deși încetarea focului s-a menținut în mare parte, Protecția Civilă Palestiniană a declarat pentru BBC că marți au fost uciși șapte oameni de către forțele israeliene în două incidente separate – în estul Gaza și la est de Khan Younis. Un atac cu drone israeliene în cartierul Shejaiya din estul Gaza a ucis cinci oameni, potrivit agenției de știri Wafa, care a citat o sursă medicală care a spus: „Dronele israeliene au tras asupra celor care inspectau casele lor”. Armata israeliană a declarat că a tras după ce oamenii au traversat linia galbenă, unde trupele sale s-au retras conform planului de încetare a focului al lui Trump.

Între timp, luptătorii Hamas au demonstrat că își reafirmă controlul în Gaza, cu rapoarte despre atacuri publice în care opt palestinieni au fost executați, stârnind teamă și indignare printre locuitori.

Trump a semnat declarația luni, alături de liderii Egiptului și Qatarului – principalii mediatori – și ai Turciei, care a jucat un rol important în etapele finale ale negocierilor indirecte între Israel și Hamas. Premierul britanic Sir Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron au fost printre cei peste 20 de lideri mondiali care au participat – inclusiv mulți din țările musulmane și arabe. Netanyahu și Hamas nu au participat.