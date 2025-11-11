Fiul fostului dictator Muammar Gaddafi a fost eliberat după ce a plătit 900.000 de dolari. A fost închis 10 ani după răpirea din Siria

6 minute de citit Publicat la 00:06 11 Noi 2025 Modificat la 00:10 11 Noi 2025

Hannibal Gadhafi a fost răpit din Siria, unde primise azil politic. Foto: Hepta

Autoritățile libaneze l-au eliberat luni pe Hannibal Gaddafi, fiul fostului dictator libian Moammar Gaddafi, după ce acesta a plătit o cauțiune de 900.000 de dolari, punând capăt detenției sale de 10 ani pentru presupusa ascundere de informații despre un cleric șiit libanez dispărut, au declarat oficiali de securitate și un membru al echipei sale de apărare, potrivit CNN, care citează Associated Press.

Unul dintre avocații lui Hannibal Gaddafi, Charbel Milad al-Khoury, a declarat că Gaddafi a fost eliberat luni seară, după ce documentele necesare au fost finalizate. Doi oficiali de securitate, vorbind sub condiția anonimatului, în conformitate cu reglementările, au confirmat, de asemenea, că Gaddafi a fost eliberat.

„Hannibal este oficial liber și are dreptul deplin de a alege destinația pe care o dorește”, a spus al-Khoury. El a refuzat să ofere mai multe detalii despre fiul lui Gadhafi din motive de securitate.

Eliberarea a venit la câteva zile după ce autoritățile libaneze au ridicat interdicția de călătorie și au redus cauțiunea pentru Hannibal Gaddafi, deschizând calea pentru eliberarea sa.

Decizia de joi a autorităților judiciare ale țării de a ridica interdicția de călătorie și de a reduce cauțiunea de la 11 milioane de dolari a venit la câteva zile după ce o delegație a vizitat Libanul și a făcut progrese în discuțiile pentru eliberarea lui Gaddafi.

La mijlocul lunii octombrie, un judecător libanez a ordonat eliberarea lui Gaddafi pe o cauțiune de 11 milioane de dolari, dar i-a interzis să călătorească în afara Libanului. Avocații săi au declarat la acea vreme că nu are suficienți bani pentru a plăti această sumă și au cerut permisiunea ca acesta să părăsească țara.

Joi, cauțiunea sa a fost redusă la 80 de miliarde de lire sterline libaneze (aproximativ 900.000 de dolari), iar interdicția de călătorie a fost ridicată, permițându-i să părăsească țara odată ce plătește cauțiunea.

Cei doi oficiali judiciari și unul de securitate au declarat că plata cauțiunii a fost făcută de delegația libiană. Ministerul Justiției al guvernului cu sediul la Tripoli a postat, de asemenea, pe platformele sale de socializare că delegația libiană a plătit cauțiunea.

Oficialii judiciari din Beirut au declarat că echipa de apărare a lui Gaddafi a retras un proces împotriva statului libanez pe care îl depuseseră la Geneva luna trecută pentru reținerea sa fără proces.

Starea de sănătate precară a lui Hannibal Gaddafi

Libia a solicitat oficial eliberarea lui Hannibal Gaddafi în 2023, invocând deteriorarea stării sale de sănătate după ce a intrat în greva foamei pentru a protesta împotriva detenției sale fără proces.

Reținut în Liban în 2015, Gaddafi a fost acuzat că a ascuns informații despre soarta clericului șiit libanez Moussa al-Sadr, care a dispărut în timpul unei călătorii în Libia în 1978, deși fiul dictatorului libian avea mai puțin de 3 ani la acea vreme.

Gaddafi trăia în exil în Siria cu soția sa libaneză, Aline Skaf, și copiii până când a fost răpit în 2015 și adus în Liban de militanți libanezi care cereau informații despre al-Sadr.

Poliția libaneză a anunțat ulterior că l-a reținut pe Gaddafi din orașul Baalbek din nord-estul Libanului, unde era deținut, iar de atunci a fost ținut într-o închisoare din Beirut, unde a fost interogat cu privire la dispariția lui al-Sadr.

Cazul este un punct sensibil de lungă durată în Liban. Familia clericului crede că acesta ar putea fi încă în viață într-o închisoare libiană, deși majoritatea libanezilor presupun că este mort. Ar avea 96 de ani.

Al-Sadr, care a dispărut alături de tovarășii săi Abbas Badreddine și Mohammed Yacoub, a fost fondatorul unui grup politic și militar șiit care a luat parte la lungul Război Civil Libanez, care a început în 1975, opunând musulmanii împotriva creștinilor.

Moammar Gaddafi a fost ucis de luptătorii opoziției în timpul revoltei din Libia din 2011, transformată în război civil, punând capăt domniei sale de patru decenii în această țară nord-africană.

Hannibal Gadhafi, care s-a născut cu aproape trei ani înainte ca al-Sadr să dispară, a fugit în Algeria după ce tatăl său a fost răsturnat de la putere, iar Tripoli a căzut în mâinile luptătorilor opoziției, împreună cu mama sa și alte câteva rude. Ulterior, s-a mutat în Siria, unde a primit azil politic și a rămas acolo până când a fost răpit.

Moammar Gaddafi a avut opt ​​copii din două căsătorii. Majoritatea dintre ei au avut roluri semnificative în guvernul său. Fiul său, Muatassim, a fost ucis în același timp cu capturarea și uciderea dictatorului. Alți doi fii, Saif al-Arab și Khamis, au fost uciși în revoltă.

Saif al-Islam, fostul moștenitor al tatălui său, se află în Libia de la eliberarea sa din detenție în 2017. Fiul lui Gaddafi, Mohammed, și fiica sa, Aisha, locuiesc în Oman. Al-Saadi, un fost jucător de fotbal, a fost eliberat din închisoarea din Libia în 2021, după ce a fost încarcerat în urma repatrierii din Niger în 2014 și se crede că locuiește în Turcia.

Un nou război civil a izbucnit în Libia, după moartea dictatorului Qaddafi

După înlăturarea și moartea fostului lider Muammar al-Gaddafi în octombrie 2011, Guvernul de tranziție al Libiei a cedat autoritatea Congresului Național General (CNG) nou ales în iulie 2012. CNG s-a confruntat cu numeroase provocări în următorii doi ani, inclusiv atacul din septembrie 2012 al militanților islamiști asupra consulatului SUA din Benghazi și răspândirea Statului Islamic și a altor grupări armate în întreaga țară.

În mai 2014, generalul Khalifa Haftar a lansat Operațiunea Demnitate, o campanie condusă de Armata Națională Libiană (LNA) pentru a ataca grupările militante islamiste în estul Libiei, inclusiv în Benghazi. Pentru a contracara această mișcare, militanții islamiști și grupurile armate - inclusiv Ansar al-Sharia - au format o coaliție numită Zorii Libieni. În cele din urmă, pe aeroportul internațional din Tripoli au izbucnit lupte între coaliția Zorilor Libieni, care controla Tripoli și o mare parte din vestul Libiei, și coaliția Demnității, care controla părți din Cirenaica și Benghazi în estul Libiei, escaladând conflictul într-un război civil în toată regula.

Profitând de instabilitatea politică generalizată, grupurile islamiste armate, inclusiv Ansar al-Sharia - grupul terorist despre care se presupune că este responsabil pentru atacul asupra consulatului SUA din 2012 - și Statul Islamic, au folosit țara ca centru pentru coordonarea violențelor regionale mai ample, complicând și mai mult eforturile de a crea un guvern de unitate.

Deși Statul Islamic a fost în mare parte învins în Libia în 2016, Guvernul de Acord Național (GAN), sprijinit de ONU și legat de fostele forțe ale Zorilor Libieni și Camera Reprezentanților, facțiune apropiată de generalul Haftar, au rămas divizate pe calea unificării. În august 2018, violențele din Tripoli au pus capăt calmului relativ menținut timp de peste un an. Cu toate acestea, ONU a mediat rapid un armistițiu în septembrie 2018 între milițiile implicate.

Statele străine s-au interesat și ele de Libia, Egiptul, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite (EAU), Franța și Rusia susținând gruparea lui Haftar, iar Turcia, Qatarul și Italia susținând GAN-ul susținut de ONU.

Încercările de a crea un guvern de unitate au eșuat, deoarece grupările au continuat să concureze pentru putere. Ambele organisme de conducere și-au creat propriile bănci centrale și și-au consolidat controlul asupra câmpurilor petroliere. În mai 2018, președintele francez Emmanuel Macron a convocat o întâlnire între Haftar, liderul GAN, Fayez Seraj, și liderii parlamentari pentru a discuta despre încheierea conflictului și despre viitoarele alegeri. Deși grupurile rivale au convenit să organizeze alegeri în decembrie 2018, trimisul special al ONU în Libia, Ghassan Salame, a declarat că alegerile vor fi amânate până în primăvara anului 2019.

Îmbunătățirea securității a permis Libiei să organizeze primele scrutine în cinci ani, în mai 2019, dar prezența la vot a totalizat doar 38% în cele nouă municipalități unde au avut loc alegerile locale. Zeci de alte municipalități au organizat alegeri eșalonate din 2019 până în 2021, întârziate de violențe și de pandemie. Discuțiile conduse de ONU au stabilit, de asemenea, o foaie de parcurs pentru alegerile parlamentare și prezidențiale care vor avea loc pe 24 decembrie 2021. Ca parte a acestui plan, Forumul de Dialog Politic Libian (LPDF) a format un guvern provizoriu, Guvernul Unității Naționale (GNU), în martie 2021 pentru a unifica cele două grupări rivale în pregătirea alegerilor naționale. LPDF l-a numit pe Abdulhamid al-Dbeibah prim-ministru și pe Mohamed al-Menfi, reprezentând facțiunea estică, președinte. Camera Reprezentanților a aprobat aproape în unanimitate cabinetul noului guvern, iar GAN al lui Seraj și parlamentul cu sediul în est au cedat puterea noului GNU.