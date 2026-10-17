FMI trage semnalul de alarmă după expansiunea AI, proliferarea războaielor și creșterea datoriei. Ce țări încasează cel mai mare șoc

FMI a avertizat asupra riscurilor implicate de expansiunea războaielor, datoriile publice în creștere și inteligența artificială. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Reuniunile anuale ale Fondului Monetar International și Băncii Mondiale, desfășurate săptămâna aceasta în Thailanda, au fost marcate de un amestec de "optimism" și "îngrijorare", a declarat sâmbătă șefa FMI, Kristalina Georgieva.

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"Optimismul provine din rezistența economiei globale, din promisiunile inteligenței artificiale (AI) și dinamismul Asiei", a explicat Georgieva în ultima zi a evenimentului. "Dar inteligența artificială este percepută și ca o sursă de îngrijorare, la fel ca inflația, nivelurile ridicate ale datoriilor, războaiele și riscurile climatice", a adăugat ea.

Pe parcursul săptămânii, FMI a avertizat că expansiunea datoriei publice și randamentele în creștere ale obligațiunilor înăspresc condițiile financiare, în timp ce băncile centrale se concentrează pe temperarea inflației prin noi creșteri ale dobânzilor.

Prețurile globale la energie au crescut puternic de la începutul războiului din Iran, la sfârșitul lunii februarie, iar această creștere s-a răspândit în întreaga lume, alimentând inflația.

FMI: Țările cu venituri mici sunt cele mai vulnerabile la șocul inflaționist

Potrivit FMI, țările cele mai vulnerabile la acest șoc sunt țările cu venituri mici, importatoare de petrol, care nu beneficiază de boom-ul inteligenței artificiale, susținător al creșterii în multe economii avansate.

"Vă pot spune că oamenilor din întreaga lume, dar mai ales celor din cele mai sărace țări, nu le place inflația. Inflația este ca o taxă pe săraci", a avertizat Georgieva. Potrivit șefei FMI, statele vulnerabile trebuie să stabilească priorități bugetare care să favorizeze atât creșterea, cât și protejarea cetățenilor afectați de criză.

Conform FMI, ponderea rambursării datoriei în finanțele publice ale țărilor cu venituri mici a crescut de la 8%, până la 14% în ultimii ani. Dincolo de problemele economice, Inteligența Artificială și necesitatea de a reglementa cele mai avansate modele s-au numărat printre temele majore ale reuniunilor anuale de la Bangkok.

Georgieva a tras un semnal de alarmă împotriva dependenței excesive de boom-ul inteligenței artificiale, argumentând că "a depinde de un singur motor de creștere" este ca și cum "ai sta într-un picior".