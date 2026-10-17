Gest fără precedent la ședința șefilor FMI. Delegații europeni au plecat din sală cand a început să vorbească Anton Siluanov

2 minute de citit Publicat la 12:13 17 Oct 2026 Modificat la 12:13 17 Oct 2026

Mai mulți delegați au ieșit din sală la ședința conducerii FMI când a vorbit reprezentantul Rusiei. Foto: Getty Images

Mai mulți delegați prezenți la reuniunea Comitetului Director al Fondului Monetar Internațional au părăsit sala, sâmbătă, în momentul în care ministrul rus de Finanțe, Anton Siluanov, s-a adresat grupului în limba rusă, relatează Reuters, care citează trei surse familiare cu situația.

Subiectul invaziei ruse în Ucraina a provocat turbulențe în cadrul Comitetului Monetar și Financiar Internațional, împiedicând adoptarea unor declarații de consens în anii care au urmat, amintește agenția internațională. Divergențele au reizbucnit în această săptămână, cu ocazia reuniunilor anuale ale FMI și Băncii Mondiale, pe fondul amplificării tensiunilor între SUA și Ucraina.

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„Multe delegații au părăsit sala, inclusiv cei ai statelor membre ale Uniunii Europene”, a declarat una dintre surse. Un al doilea oficial prezent în sală a precizat că aproape o duzină de delegați au ieșit din încăpere în momentul în care oficialul rus a început să vorbească.

Printre cei care au plecat s-au numărat reprezentanți din Danemarca, Suedia, Finlanda, Norvegia, Lituania, Letonia și Estonia, a menționat oficialul.

„Războiul din Ucraina este o chestiune existențială pentru noi, în Europa. Nu putem normaliza relațiile cu Rusia”, a indicat un diplomat european.

Joi, Germania a avertizat împotriva eforturilor de a readuce Rusia pe scena internațională, după ce ministrul Siluanov a participat la o reuniune a miniștrilor de Finanțe și a guvernatorilor băncilor centrale din G20.

S-a întâmplat la ceva mai mult de o lună după ce Statele Unite l-au primit, în premieră de la începutul invaziei în Ucraina, pe reprezentantul Moscovei la o reuniune G20 desfășurată în statul Carolina de Nord.

Oficial: Sprijinim prezența rusă în organismele internaționale

Erin Browne, subsecretar în cadrul Departamentului Trezoreriei SUA, a confirmat pentru Reuters că Washingtonul – care deține în prezent președinția G20 – a susținut sprijinit prezența Rusiei, în ciuda protestelor exprimate de statele europene.

„Considerăm că, pentru a soluționa o criză, este esențial să existe un dialog deschis și o comunicare liberă. Nu poate exista dialog și nici soluționare a unui conflict dacă părțile nu comunică între ele”, a argumentat ea.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, prezent vineri în cadrul unui summit al Uniunii Europene, a criticat dur înțelegerea președintelui american Donald Trump cu Rusia privind exportul de combustibil de către Moscova și a salutat perspectiva ca aliații europeni să își intensifice rolul în negocierile de pace.

Liderii UE și-au exprimat susținerea pentru Zelenski, după ce Trump a criticat din nou Ucraina, calificând drept o „rușine” atacurile Kievului asupra rafinăriilor rusești.

UE l-a primit pe Zelenski într-u moment greu pentru Ucraina, în timp ce orașele țării sunt lovite de rachete și drone rusești și în contextul în care s-au accentuat temerile că SUA ar putea sista schimbul de informații și sprijinul în armament acordat Kievului.