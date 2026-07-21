Fondatorul cartelului Sinaloa a fost condamnat la închisoare pe viață. Judecătorul a dat ordin să i se confiște 15 miliarde de dolari

El Mayo, înainte să fie capturat, stg, schița cu Ismael Zambada la tribunal în ziua sentinței, 20 iulie 2026, dr. Sursa foto: Profimedia Images

Ismael „El Mayo” Zambada, unul dintre fondatorii cartelului mexican Sinaloa, considerat timp de decenii unul dintre cei mai influenți traficanți de droguri din lume, a fost condamnat luni la închisoare pe viață de un tribunal federal din Statele Unite. Instanța a dispus și confiscarea unor bunuri în valoare de până la 15 miliarde de dolari, una dintre cele mai mari sancțiuni de acest fel din istoria justiției americane, potrivit Financial Times.

În vârstă de 76 de ani, Zambada a fondat cartelul Sinaloa la sfârșitul anilor '80, împreună cu Joaquin „El Chapo” Guzmán. De-a lungul a peste trei decenii, organizația a devenit una dintre cele mai puternice rețele de trafic de droguri din lume, distribuind cocaină, heroină, metamfetamină și, ulterior, fentanil pe piața din Statele Unite.

Anchetatorii americani îl descriu pe Zambada drept strategul din umbra cartelului, responsabil de mituirea unor politicieni și oficiali militari din Mexic pentru a facilita transportul drogurilor peste graniță.

Spre deosebire de alți lideri ai lumii interlope, acesta a evitat aparițiile publice și a dus o viață discretă, devenind aproape o figură legendară în Mexic.

„Alegeți un alt drum. Nu există onoare în violență”

Anul trecut, Ismael Zambada a încheiat un acord cu autoritățile americane și și-a recunoscut vinovăția pentru conducerea unei organizații criminale și conspirație în cadrul unei rețele de tip racketeering, după ce în 2024 pledase nevinovat. La pronunțarea sentinței, el a declarat că își acceptă pedeapsa și le-a transmis tinerilor să nu îi urmeze exemplul.

„Alegeți un alt drum. Nu există onoare în violență”, a spus acesta în sala de judecată.

Procurorii federali din Brooklyn susțin că, sub conducerea sa, cartelul Sinaloa a distribuit cel puțin 1,5 milioane de kilograme de cocaină și și-a extins operațiunile către traficul de heroină și fentanil. De asemenea, gruparea ar fi folosit metode inovatoare de transport al drogurilor, inclusiv trenuri și tuneluri construite între Mexic și Statele Unite.

Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, Zambada a coordonat o organizație responsabilă pentru asasinate, răpiri și acte de violență de o amploare considerabilă, iar impactul activității sale s-a resimțit atât în Mexic, cât și în Statele Unite.

Confiscarea de 15 miliarde de dolari reprezintă valoarea maximă pe care procurorii au putut-o solicita în baza veniturilor estimate ale cartelului. Cu toate acestea, autoritățile au recunoscut că, până în prezent, nu au identificat și confiscat active care să acopere această sumă.

Avocatul lui Zambada a declarat că este cea mai mare măsură de confiscare pe care a întâlnit-o într-un dosar penal, însă specialiștii în drept american spun că recuperarea efectivă a banilor depinde de identificarea bunurilor deținute de fostul lider al cartelului.

„El Mayo” a cerut să nu fie încarcerat în aceeași închisoare de maximă securitate în care se află „El Chapo”

Originar dintr-o familie de agricultori săraci din statul mexican Sinaloa, Ismael Zambada a intrat în traficul de droguri la sfârșitul anilor 1960, cultivând marijuana înainte de a deveni unul dintre cei mai importanți lideri ai crimei organizate.

Din 2009, acesta a fost inculpat de 16 ori în instanțe federale din Statele Unite.

Capturarea sa în 2024, după ce a fost răpit și predat autorităților americane de Joaquín Guzmán López, unul dintre fiii lui „El Chapo”, a declanșat un conflict intern în cartelul Sinaloa, soldat cu mii de morți și persoane dispărute în statul mexican cu același nume.

Avocații lui Zambada au solicitat ca acesta să execute pedeapsa într-un penitenciar care dispune de servicii medicale adecvate și au cerut să nu fie încarcerat în aceeași închisoare de maximă securitate în care se află Joaquin „El Chapo” Guzmán.

Ei au susținut că clientul lor a colaborat cu justiția prin recunoașterea faptelor și a evitat un proces de lungă durată, însă judecătorul Brian Cogan a decis condamnarea la închisoare pe viață. Locul unde își va executa pedeapsa nu a fost anunțat deocamdată.