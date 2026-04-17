Ford și General Motors, chemate să producă componente militare. Pentagonul vrea arme mai ieftine și mai rapide

Îngrijorați de ritmul lent și costurile ridicate ale producției de armament, oficialii Pentagonului au început discuții cu General Motors și Ford Motor despre fabricarea anumitor componente, scrie The New York Times.

Pentagonul s-a întâlnit cu directori de top ai Ford și General Motors pentru a evalua dacă industria auto ar putea ajuta armata să achiziționeze vehicule, muniții sau alte echipamente mai rapid și la costuri mai mici, potrivit a trei persoane familiare cu discuțiile.

Convorbirile sunt într-un stadiu incipient și vizează producția de componente, nu a unor sisteme de armament întregi. Niciun proiect concret nu se află în prezent în negociere, au precizat sursele.

Discuțiile cu constructorii auto reflectă eforturile administrației Trump de a reforma achizițiile militare, în condițiile în care războiul din Iran și sprijinul american pentru Ucraina epuizează stocurile. Ideea amintește de Al Doilea Război Mondial, când GM, Ford și alți producători auto furnizau echipamente pentru armată.

„Departamentul Războiului este hotărât să extindă rapid baza industrială de apărare prin valorificarea tuturor soluțiilor și tehnologiilor comerciale disponibile, pentru a ne asigura că luptătorii noștri mențin un avantaj decisiv”, a transmis un oficial al Pentagonului, într-un comunicat ca răspuns la întrebările despre aceste întâlniri. „Departamentul urmărește agresiv integrarea celor mai bune inovații americane, indiferent unde se află acestea, pentru a asigura producția la scară largă și reziliența lanțurilor de aprovizionare”.

The Wall Street Journal a relatat primul despre aceste discuții.

Administrația Trump reclamă de luni de zile că firmele tradiționale din industria de apărare produc prea lent și la costuri prea mari. În ianuarie, președintele Trump a semnat un ordin executiv care viza penalizarea companiilor de apărare care nu reușesc să își extindă capacitățile de producție.

Iar în noiembrie, secretarul Apărării Pete Hegseth a prezentat o strategie de achiziții militare care include achiziția de componente disponibile pe piața comercială, pentru a evita costurile ridicate și întârzierile asociate sistemelor specializate folosite de obicei de armată.

Baza industrială de apărare „este stagnantă, produce cele mai bune și mai sofisticate sisteme de armament din lume, dar în volume mici, bazându-se pe piese depășite, procese de fabricație învechite și inovație înțepenită”, se arată în strategie. „În contrast, industria comercială depășește baza industrială de apărare în dezvoltarea tehnologiilor de vârf”.

Problema a devenit și mai urgentă în condițiile în care războiul din Iran a epuizat stocurile americane de muniții utilizate frecvent, precum interceptoarele Patriot. Potrivit unor estimări, reîntregirea stocurilor consumate în ultimele 40 de zile ar putea dura cinci ani sau mai mult.

„Trăim pe timp împrumutat”, a declarat John Ferrari, general-maior în retragere și cercetător nerezident la American Enterprise Institute, un think tank din Washington. „Rușii, chinezii, iranienii – toată lumea știe că nu avem suficiente muniții”.

Pentagonul s-a îndreptat către industria auto inclusiv pentru că oficialii americani își amintesc cum Ford și GM și-au reconfigurat liniile de producție în timpul pandemiei de Covid-19 pentru a fabrica echipamente de protecție și ventilatoare.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, guvernul american a cerut companiilor auto din Detroit și împrejurimi să producă armament – o mobilizare industrială devenită celebră pentru crearea a ceea ce președintele Franklin D. Roosevelt a numit „arsenalul democrației”.

Fabrica Willow Run, construită de Ford lângă Ypsilanti, Michigan, a produs mii de avioane, ajungând în vârf la aproximativ un bombardier B-24 Liberator pe oră. Dar acest lucru a fost posibil doar pentru că oficialii militari au proiectat avioanele astfel încât să poată fi construite cu utilajele pe care Ford le avea deja, a explicat generalul Ferrari.

Marea întrebare acum este dacă Pentagonul va putea să-și ajusteze specificațiile și cerințele pentru a se potrivi cu utilajele din industria auto.

„Altfel, nu va funcționa”, a spus generalul Ferrari. „Fabricile comerciale nu vor cumpăra mașini noi, iar dacă ar face-o, ar dura ani de zile”.

Deși au renunțat de mult la producția de bombardiere, unii constructori auto continuă să lucreze cu armata. GM, de exemplu, are o divizie de apărare care fabrică vehicule pentru Armata SUA.

Foster Ferguson, vicepreședinte pentru activitatea industrială la Stratasys, o companie care produce imprimante 3D folosite de Ford și GM, a declarat că utilajele care fabrică piese în serie pentru industria auto ar putea produce și componente pentru sistemele militare.

Armata americană analizează deja utilizarea imprimantelor 3D pentru piese de schimb destinate sistemelor mai vechi, dar aceste echipamente ar putea fi folosite și pentru producția de serie a altor componente. Luna trecută, Stratasys a fost selectată pentru un program pilot militar de accelerare a certificării și implementării pieselor fabricate prin imprimare 3D.

„Pentagonul aduce un sentiment de urgență în modernizarea și extinderea producției de apărare”, a spus Ferguson, care a servit ca ofițer în Corpul Pușcașilor Marini, specializat în lanțul de aprovizionare și operațiuni de mentenanță. „Industria auto poate avea o contribuție semnificativă datorită expertizei în economiile de scară, reducerea costurilor prin inginerie și experienței în producția constantă de piese de calitate, în volume mari, care respectă cerințe stricte”.

Cu toate acestea, multe sisteme de armament necesită componente care nu pot fi fabricate prin imprimare 3D sau care au nevoie de metale rare extrase ori prelucrate în China.