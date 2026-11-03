Fosta purtătoare de cuvânt a lui Zelenski este acuzată de trădare. A spus că pentru liderul ucrainean "fiecare om e de unică folosință"

1 minut de citit Publicat la 21:04 03 Noi 2026 Modificat la 21:04 03 Noi 2026

Iulia Mendel (într-o fotografie din 2019) a fost acuzată de trădare în Ucraina. A fost purtătoarea de cuvânt a lui Zelenski până în 2021. Foto: Hepta

Iulia Mendel, fosta purtătoare de cuvânt a președintelui Volodimir Zelenski, este acuzată în mod oficial de infracțiunea de trădare, au anunțat marți Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Parchetul ucrainean, potrivit agenției EFE, citată de Agerpres. Mendel trăiește în prezent în SUA, într-o locație nedezvăluită, și l-a acuzat pe fostul său șef de corupție și de lipsa voinței de a încheia războiul cu Rusia.

Ea a fost purtătoarea de cuvânt a lui Volodimir Zelenski între 2019 și 2021. La câteva luni după începerea invaziei ruse în anul următor, a publicat o carte despre experiența sa în acest post.

În luna mai a acestui an, Mendel i-a acordat un interviu influencerului american conservator Tucker Carlson. În interviul respectiv, l-a acuzat pe Volodimir Zelenski de corupție și derivă autoritară.

Kievul spune că face eforturi ca fosta purtătoare de cuvânt să răspundă în fața justiției ucrainene

Fostul actor de comedie, Zelenski este în continuare, ca politician, un actor foarte bun, care știe să-și schimbe măștile, dar este "instabil emoțional" și "lipsit de empatie", a spus Mendel. Potrivit acesteia, pentru Zelenski orice om este "de unică folosință".

Ea l-a mai acuzat pe președintele ucrainean că ar consuma cocaină, adăugând că acesta este un "secret cunoscut de toată lumea".

"Zelenski nu se mulțumește să ducă un război. El îi atacă pe toți cei care pun la îndoială versiunea sa asupra evenimentelor", a mai acuzat Iulia Mendel. Presa internațională notează că președintele ucrainean a semnat anterior un decret prin care i-a impus sancțiuni fostei sale colaboratoare "pentru răspândirea dezinformării și propagandei ruse".

După punerea sub acuzare pentru trădare și "desfășurarea de activități informaționale subversive împotriva Ucrainei", SBU a dat asigurări că autoritățile de la Kiev depun eforturi pentru ca Iulia Mendel să răspundă în fața sistemului judiciar ucrainean.