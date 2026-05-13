Fostul cancelar Olaf Scholz avertizează că AfD nu trebuie să dețină puterea: „Cordonul sanitar este mai mult decât justificat”

1 minut de citit Publicat la 20:38 13 Mai 2026 Modificat la 20:38 13 Mai 2026

Scholz a făcut referire la cartea „Cum mor democraţiile”. Foto: Getty Images

Fostul cancelar Olaf Scholz a avertizat că partidul extremist Alternativa pentru Germania (AfD) trebuie ținut departe de puterea politică și i-a cerut lui Friedrich Merz să oprească speculațiile că s-ar putea retrage din coaliţia cu social-democraţii, relatează Agerpres.

„Cordonul sanitar” împotriva partidului Alternativa pentru Germania (AfD) este „mai mult decât justificat”, a scris miercuri fostul cancelar german Olaf Scholz, într-un articol de opinie publicat în cotidianul Die Zeit.

Scholz a făcut referire la cartea „Cum mor democraţiile”, apărută în 2018 şi care includea un avertisment privind accederea AfD la putere.



„Adesea începe cu o alegere democratică. Şi apoi cei aleşi refuză să renunţe la putere şi îşi cimentează regimul printr-o grămadă de măsuri”, a scris fostul şef al executivului german.

„Nu poţi conduce o ţară cu AfD”, a adăugat Olaf Scholz, despre care a spus că este „un partid antipluralist care trebuie să fie ţinut în afara puterii politice din acel motiv.”



În prezent parlamentar din partea Partidului Social-Democrat (SPD), Scholz a respins speculaţiile conform cărora blocul conservator, condus de Friedrich Merz şi format din Uniunea Creştin-Democrată (CDU) şi aliatul său bavarez Uniunea Creştin-Socială (CSU), s-ar putea retrage din coaliţia cu social-democraţii, pe fondul dezacordurilor profunde legate de maniera de a reforma sistemul de pensii şi asigurări sociale din Germania.



„Din responsabilitate pentru Germania, toate dezbaterile privind un guvern minoritar CDU/CSU trebuie să înceteze imediat”, a cerut el.





