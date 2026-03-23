Fostul premier francez Lionel Jospin a murit la vârsta de 88 de ani

1 minut de citit Publicat la 11:18 23 Mar 2026 Modificat la 11:18 23 Mar 2026

Lionel Jospin, una dintre figurile marcante ale stângii franceze și fost prim-ministru al Franței între 1997 și 2002, a murit luni, la vârsta de 88 de ani, a anunțat familia sa.

În luna ianuarie, Jospin dezvăluise că a trecut printr-o „operație serioasă”, fără să ofere alte detalii despre starea sa de sănătate, scrie BFMTV.

Născut în 1937, Lionel Jospin a intrat în politică în perioada Războiului din Algeria. A început în mișcarea troțkistă, înainte de a se alătura Partidului Socialist, unde a fost remarcat de președintele François Mitterrand.

A devenit secretar național al partidului în anii ’70, apoi prim-secretar între 1981 și 1988, perioadă în care a jucat un rol important în realegerea lui Mitterrand. În paralel, a fost deputat și, pentru o perioadă, europarlamentar.

După victoria stângii în alegerile legislative din 1997, președintele Jacques Chirac l-a numit prim-ministru, deschizând cea mai lungă perioadă de coabitare din istoria celei de-a Cincea Republici. Guvernul său a rămas la putere până în 2002.

Mandatul său este asociat cu mai multe reforme sociale majore, între care introducerea săptămânii de lucru de 35 de ore și crearea sistemului de asigurare medicală universală pentru persoanele cu venituri reduse.

În 2002, Jospin a pierdut alegerile prezidențiale, fiind eliminat surprinzător din primul tur după ascensiunea extremei drepte. După această înfrângere, s-a retras treptat din prim-planul politic, ocupând ulterior funcții precum cea de membru al Consiliului Constituțional până în 2019.

Chiar și după retragere, Lionel Jospin a rămas o voce respectată în Partidul Socialist și o referință pentru o generație de politicieni de stânga. Lideri socialiști au vorbit despre el ca despre un politician caracterizat de rigoare morală și seriozitate, care a încercat să mențină un standard ridicat al vieții publice.