Fostul proprietar al Pornhub se oferă să cumpere activele străine ale Lukoil. A depus cererea la Trezoreria SUA

<1 minut de citit Publicat la 17:05 03 Dec 2025 Modificat la 17:10 03 Dec 2025

Benzinărie Lukoil în New York, stțnga, Priscila și Bernd Bergmair, în mai 2025, dreapta. Sursa foto: Colaj Getty Images

Omul de afaceri austriac Bernd Bergmair - fost coproprietar al portalului de conținut pentru adulți Pornhub - s-a adresat Departamentului Trezoreriei SUA cu o solicitare de a cumpăra activele externe ale „Lukoil”, companie aflată sub sancțiuni, relatează Reuters, citând două surse familiarizate cu situația, potrivit Moscow Times.

„Este evident că Lukoil International GmbH este o investiție excelentă și oricine ar fi bucuros să aibă ocazia să dețină aceste active”, a declarat Bergmair însuși pentru Reuters. El a adăugat că „nu comentează tranzacțiile potențiale”.

Prin intermediul avocatului său, Bergmair a refuzat să precizeze ce active îl interesează, dacă a purtat negocieri cu „Lukoil” sau dacă acționează ca parte a unui consorțiu de investiții.

Cine este Bernd Bergmair

În anii 1990, Bergmair a lucrat ca bancher de investiții la Goldman Sachs, iar mai târziu s-a ocupat de investiții private.

Până în 2023, el a fost principalul proprietar al MindGeek - compania care administrează site-urile Pornhub, RedTube și YouPorn.

Mult timp, identitatea lui a fost puțin cunoscută publicului, până ce investigații jurnalistice au dezvăluit că el era principalul acționar al MindGeek.

Conform estimărilor, averea lui Bergmair rămâne semnificativă - unele surse citate de presa internațională indică o valoare de circa 1,4 miliarde de euro până în 2024.