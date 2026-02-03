Fostul soț al lui Jill Biden, acuzat că și-a ucis soția. Cine este William Stevenson

Fostul soț al lui Jill Biden, acuzat că și-a ucis soția. Foto: Getty Images/Poliția comitatului New Castle

William Stevenson, fostul soț al fostei Prime Doamne a SUA, Jill Biden, a fost pus sub acuzare pentru uciderea soției sale actuale, Linda Stevenson, au anunțat autoritățile americane.

Bărbatul, în vârstă de 77 de ani, este acuzat de crimă cu premeditare în legătură cu moartea Lindei Stevenson, în vârstă de 64 de ani, după o anchetă care a durat mai multe săptămâni, potrivit Poliției din comitatul New Castle, statul Delaware.

Stevenson se află în arest într-un centru de detenție din Wilmington, după ce nu a putut plăti cauțiunea stabilită la 500.000 de dolari, scrie BBC.

Pe 28 decembrie 2025, poliția a intervenit la locuința familiei Stevenson în urma unui apel care semnala un conflict în familie. Ajunși la fața locului, agenții au găsit-o pe Linda Stevenson inconștientă, în sufragerie.

Polițiștii au încercat să o resusciteze, însă femeia a murit. Autoritățile au efectuat ulterior o autopsie pentru a stabili cauza exactă a decesului.

BBC a solicitat un punct de vedere atât fostei Prime Doamne Jill Biden, cât și fostului președinte Joe Biden.

Jill Biden a fost căsătorită cu William Stevenson între 1970 și 1975. Cei doi s-au căsătorit când ea avea 18 ani, iar el 23. Stevenson a fost în tinerețe jucător de fotbal american la nivel universitar.

În prezent, William Stevenson este om de afaceri și deține barul Stone Balloon, situat lângă Universitatea din Delaware.

Jill Biden l-a cunoscut pe Joe Biden în martie 1975, iar cei doi s-au căsătorit în 1977.

Potrivit necrologului publicat după moartea Lindei Stevenson, aceasta lasă în urmă o fiică, o nepoată și o soră.

„Linda era foarte atașată de familie și prețuia momentele petrecute alături de cei dragi, mai ales vacanțele în care își crea amintiri cu fiica și nepoata sa”, se arată în necrolog.