Franța avertizează SUA să nu bombardeze infrastructura civilă din Iran. „Pot veni represalii. Ar agrava o situaţie deja îngrijorătoare”

Ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a criticat posibile atacuri asupra infrastructurilor civile din Iran, cu care a ameninţat Donald Trump. Barrot a avertizat că, dacă acestea vor fi duse la îndeplinire, „ar putea da naştere la represalii din partea regimului de la Teheran, ceea ce ar agrava o situaţie deja îngrijorătoare”, informează marţi EFE, potrivit Agerpres.

Într-un interviu marţi pentru canalul France Info, Jean-Noel Barrot a subliniat, ca răspuns la declaraţiile preşedintelui american de luni, că Franţa se opune „tuturor atacurilor asupra infrastructurilor civile” din Orientul Mijlociu, aşa cum s-a opus şi în Ucraina, unde a „condamnat de nenumărate ori” deciziile preşedintelui rus Vladimir Putin.



În plus, şeful diplomaţiei franceze a avertizat că, în cazul unui război total cu Iran, „deja trăim o creştere a preţurilor la carburanţi”.

„Dacă infrastructurile energetice ar fi atacate, se pot aştepta represalii din partea regimului iranian ce ar agrava o situaţie care este deja îngrijorătoare. Riscul este pur şi simplu pentru populaţia civilă, pe de o parte, dar şi pentru economia mondială, ca să apară o conflagraţie regională amplă care ar aduce riscuri mari, pe care trebuie să le evităm cu orice preţ”, a spus el.

În paralel cu respingerea unor eventuale atacuri asupra infrastructurilor civile din Iran, ministrul francez de externe a reiterat ideea că o soluţie a conflictului va trece neapărat prin „mari concesii” din partea regimului de la Teheran şi „o schimbare radicală” a poziţiei sale în regiune şi faţă de propriul popor.

Barrot a lansat, de asemenea, un alt mesaj către Statele Unite, avertizând că, dacă Washingtonul ar lansa o operaţiune militară terestră în Iran, acest lucru „ar duce conflictul într-o nouă fază deosebit de periculoasă” şi „ne-ar aduce amintiri dureroase, cele din Irak, cele din Afganistan, care nu s-au soldat cu succese militare sau tactice”.

În locul unei astfel de perspective sumbre, ministrul a indicat că Franţa sprijină discuţiile pe care Statele Unite le poartă cu Iranul prin intermediul mediatorilor regionali deoarece „sunt preferabile unei escaladări care ar afecta propriile noastre interese, cu consecinţe pentru economia mondială”.

Referitor la iniţiativa condusă de Franţa şi Regatul Unit pentru organizarea de escorte pentru nave în Strâmtoarea Ormuz atunci când ostilităţile încetează, Barrot a amintit că se lucrează la întânirea ţărilor care doresc să participe la „accelerarea restabilirii traficului” astfel încât „să poată scădea cât mai rapid presiunea asupra preţului hidrocarburilor”.



Franţa şi alte puteri europene au rămas în mare parte în afara conflictului care a fost declanşat de Statele Unite şi Israel pe 28 februarie.

Preşedintele Donald Trump a ameninţat luni cu „distrugerea completă” a infrastructurii civile din Iran, stabilind marţi, ora 20:00 marţi (00:00 GMT miercuri) drept termen limită pentru ca regimul iranian să încheie un acord.

Marţi, mass-media iraniene au raportat atacuri la nivel naţional asupra reţelei de transport a ţării în care au fost afectate poduri de cale ferată şi autostrăzi, potrivit dpa.