Franța își deschide consulat în Groenlanda în 6 februarie ”pentru a-i fi alături” și îi cere lui Trump să înceteze ”șantajul”

Ministrul de externe francez Jean-Noel Barrot a anunțat că Franța își va deschide consulat în Groenlanda în 6 februarie. FOTO: Profimedia Images

Ministrul de externe francez Jean-Noel Barrot a anunțat miercuri că Franța își va deschide consulat în Groenlanda în 6 februarie și a denunțat „șantajul” exercitat de Statele Unite asupra insulei, scrie BFM TV.

„Aceasta este o decizie luată vara trecută”, a declarat ministrul. Emmanuel Macron a anunțat deschiderea acestui consulat la Nuuk în timpul unei vizite în Groenlanda în iunie, „pentru a fi alături”. Până acum, Franța era reprezentată printr-un consul onorific la Nuuk.

„În primul rând, vrem să demonstrăm angajamentul nostru de a ne consolida prezența sub toate formele pe acest teritoriu al Regatului Danemarcei. Acesta este un semnal politic, dar unul asociat cu dorința de a fi mai prezenți în Groenlanda, inclusiv în domeniul științific”, a asigurat Jean-Noël Barrot la RTL.

Amenințări americane

De la revenirea sa la putere, acum aproape un an, președintele american a vorbit constant despre posibilitatea preluării controlului asupra acestei vaste insule arctice, de importanță strategică. Amenințările sale s-au intensificat de la capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro la începutul lunii ianuarie, în timp ce Danemarca și Groenlanda resping idea ca insula să fie anexată de Statele Unite.

Donald Trump a amplificat și mai mult îngrijorările în ultimele zile, declarând duminică că va prelua teritoriul autonom danez „într-un fel sau altul”. El a susținut că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru a limita avansurile Rusiei și Chinei în Arctica .

„Groenlanda nu este de vânzare. Prim-ministrul Groenlandei a exprimat acest lucru cu multă forță, claritate și calm. Dacă scopul este de a o lua prin alte mijloace decât cumpărare, atunci evident că pare foarte nepotrivit, deoarece pentru un membru NATO (...), atacarea unui alt membru NATO nu ar avea sens; ar fi chiar contrară intereselor Statelor Unite”, a declarat Jean-Noël Barrot miercuri. „Acest șantaj trebuie, evident, să înceteze”, a adăugat el.

Întâlnire la Casa Albă, miercuri

Miniștrii de externe danez și groenlandez urmează să se întâlnească miercuri la Casa Albă pentru discuții menite să dezamorseze criza din jurul teritoriului.

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a reiterat marți că „Groenlanda nu va aparține Statelor Unite. Groenlanda nu va fi condusă de Statele Unite. Groenlanda nu va face parte din Statele Unite”.

Când a fost întrebat despre aceste declarații marți, Donald Trump a răspuns: „Ei bine, asta e problema lor”. „Nu știu nimic (despre premierul Groenlandei), dar va deveni o mare problemă pentru el”, a adăugat el.