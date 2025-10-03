Premierul francez renunţă la articolul din Constituţie care îi permite asumarea unor măsuri fără votul Parlamentului. Motivele deciziei

Franţa renunţă la articolul din Constituţie care permite premierului asumarea unor măsuri, fără votul Parlamentului. Motivele deciziei. Sursa foto: Getty Images

Sebastien Lecornu, premierul francez al austerităţii, a anunţat, vineri dimineaţă, că renunţă la articolul constituţional care presupune asumarea responsabilităţii pentru adoptarea măsurilor, fără votul Parlamentului, transmite Le Parisien.

Prim-ministrul Franţei a spus că renunţarea la prevederea care permite adoptarea forțată în Adunarea Națională a fost o solicitare din partea forțelor de stânga. O mișcare tactică cu consecințe grave pentru buget, mai susţine presa franceză.

Lecornu a transmis că renunță la articolul 49.3 din Constituție, articolul care permite guvernului să se impună prin Adunare, angajându-și astfel responsabilitatea. „Abandonarea articolului 49.3”, care permite guvernului să adopte texte fără vot, „nu ar trebui să ne facă să renunțăm la faptul că Franța are un buget până la 31 decembrie”, a argumentat el.

Socialiştii i-au cerut să renunţe la articol

Socialiștii, care sunt considerați cel mai probabil partener de negociere pentru noul prim-ministru, i-au cerut lui Lecornu să excludă utilizarea articolului 49.3 din constituție pentru a adopta un buget. Lecornu urmează să se întâlnească cu liderii partidului de centru-stânga vineri seară.

Promisiunea de a nu utiliza Articolul 49.3 va împiedica probabil capacitatea lui Lecornu de a impune o agendă legislativă într-un parlament fără voturi. Clauza permite guvernului să adopte legislație fără vot, dar oferă apoi partidelor de opoziție oportunitatea de a răspunde cu o moțiune de neîncredere, notează Politico.

Însă utilizarea Articolului 49.3 crește dramatic miza procesului legislativ, punând în pericol supraviețuirea guvernului de fiecare dată când este utilizat. Fiecare buget de la realegerea președintelui Emmanuel Macron în 2022 - precum și reforma pensiilor, extrem de nepopulară, care a ridicat vârsta minimă de pensionare - a fost adoptat cu forța folosind acest mecanism.

Au fost proteste uriașe în Franța

La Paris, manifestanți cu fumigene au ocupat, joi, sediul Tesla, în timp ce la nivel național, sute de mii de francezi au ieşit în stradă împotriva măsurilor de austeritate pregătite de noul prim-ministru Sebastien Lecornu. Ministerul de Externe de la București a emis un avertisment de călătorie pentru românii care se deplasează în Franța.

Deficitul bugetar al Franței a fost aproape dublu față de plafonul de 3% stabilit de UE anul trecut. Partidele sunt în general de acord asupra necesității reducerii deficitului, care a ajuns la 5,8% din PIB, dar nu și asupra modului în care se va realiza acest lucru.

Elevii au blocat liceele din mai multe orașe pentru a protesta față de posibilele reduceri din bugetul de anul viitor. Au fost raportate blocade la Paris, precum și în orașul Bordeaux din sud-vestul țării și în Montpellier, în sud.

Aproximativ 76.000 de polițiști și jandarmi au fost mobilizați în toată Franța pentru protestul de joi, a declarat ministrul de interne demisionar, Bruno Retailleau, potrivit France24.