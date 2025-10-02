Antena 3 CNN Externe Noi proteste uriașe în Franța. Peste 300.000 de manifestanți ies în stradă din cauza tăierilor. Elevii blochează liceele

Noi proteste uriașe în Franța. Peste 300.000 de manifestanți ies în stradă din cauza tăierilor. Elevii blochează liceele

Publicat la 15:34 02 Oct 2025
profimedia-1042720709
Protestul antiguvernamental are loc ca răspuns la măsurile de austeritate propuse de guvern. Foto: Profimedia Images
Reduceri de buget necesare

Deficitul bugetar al Franței a fost aproape dublu față de plafonul de 3% stabilit de UE anul trecut.

Partidele sunt în general de acord asupra necesității reducerii deficitului, care a ajuns la 5,8% din PIB, dar nu și asupra modului în care se va realiza acest lucru. 

Elevii blochează liceele din mai multe orașe

Elevii au blocat liceele din mai multe orașe pentru a protesta față de posibilele reduceri din bugetul de anul viitor.

Până în prezent, au fost raportate blocade la Paris, precum și în orașul Bordeaux din sud-vestul țării și în Montpellier, în sud.

Aproximativ 76.000 de polițiști și jandarmi au fost desfășurați în toată Franța

Aproximativ 76.000 de polițiști și jandarmi au fost mobilizați în toată Franța pentru protestul de joi, a declarat ministrul de interne demisionar, Bruno Retailleau, potrivit France24.

„Vor fi 30.000 de ofițeri de poliție, 37.000 de jandarmi și o serie de unități mobile”, a declarat Retailleau.

Aproximativ 5.000 de ofițeri de poliție detașați la Paris

Cel puțin 300.000 de manifestanți sunt așteptați în toată Franța înaintea propunerii de buget a premierului

Sindicatele franceze vor organiza, joi, a doua zi de proteste pentru a cere „justiție socială”, în timp ce noul prim-ministru Sébastien Lecornu se pregătește să prezinte o listă de reduceri bugetare pentru a reduce datoria Franței.

Prima zi de proteste a avut loc acum două săptămâni și a atras aproximativ o jumătate de milion de oameni în stradă, potrivit poliției.

Autoritățile se așteaptă ca numărul persoanelor care participă să fie mai mic decât acum două săptămâni, fiind estimat între 300.000 și 350.000 de participanți.

