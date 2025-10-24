Franţa vrea să supraimpoziteze companiile americane din hi-tech ca să-şi salveze bugetul pentru 2026. Trump a amenințat cu consecinţe

Franţa vrea să supraimpoziteze companiile americane din hi-tech ca să-şi salveze bugetul pentru 2026. Trump a amenințat cu consecinţe. Foto: Getty Images

Parlamentarii francezi au votat în favoarea majorării de cinci ori a impozitării giganților tehnologici din Franța, pe fondul negocierilor în curs privind bugetul țării pe 2026. Companiile americane se află şi ele printre cele vizate. Amendamentul adoptat miercuri de comisia de finanțe a Adunării Naționale ar urma să majoreze taxa pe serviciile digitale pentru giganții tehnologici de la 3% la 15%, notează Politico.

De asemenea, ar ridica pragul de venituri globale de la 750 de milioane de euro la 2 miliarde de euro, protejând jucătorii naționali mai mici de domeniul de aplicare al taxei, conform propunerii înaintate de Jean-René Cazeneuve, membru al partidului președintelui Emmanuel Macron.

Bugetul pe 2026 va fi supus unui vot plenar în Adunarea Națională pe 4 noiembrie, după care trebuie să fie adoptat de Senatul francez. Majoritatea grupurilor politice susțin o majorare a taxei digitale - deși cu propuneri diferite cu privire la amploarea acestei majorări.

„Această măsură arată clar că nu trebuie să așteptăm Europa”, a declarat Eric Coquerel, un deputat de stânga care conduce comisia de finanțe. Colegul său parlamentar din partea republicanilor de dreapta, Corentin Le Fur, a reiterat: „Trebuie să acționăm decisiv”.

Donald Trump acuză discriminări

Președintele SUA a avertizat în repetate rânduri împotriva taxelor pentru serviciile digitale. În august, el a promis că va „impune tarife suplimentare substanțiale” țărilor cu astfel de reguli.

Dacă măsura va trece peste discuțiile bugetare extrem de volatile, companiile spun că vor trage un semnal de alarmă ministrului economiei – avertizând asupra unor potențiale represalii dure din partea Washingtonului.

„Este un atac direct asupra companiilor americane, așa că este sigur că, de cealaltă parte a Atlanticului, vor exista măsuri de represalii asupra altor sectoare franceze”, a declarat un reprezentant al unei platforme americane căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi despre această problemă.

Măsura a provocat o reacție imediată la Washington

„Dacă Franța va continua cu creșterea taxelor pe serviciile digitale care vizează fără discriminare companiile digitale americane, Comitetul pentru Căi și Mijloace este pregătit să colaboreze cu președintele Trump și cu ambasadorul american pentru comerț, Greer, și să ia măsuri agresive de represalii”, a scris reprezentantul republican american Jason Smith, care este președintele Comitetului pentru Căi și Mijloace, care redactează taxele, într-o postare pe X.

„Îndemn Franța să colaboreze pentru a aborda preocupările SUA, în loc să dubleze aceste taxe discriminatorii”, a scris el.