Friedrich Merz îi trimite înapoi în Siria pe refugiați: „Nu mai există motive pentru azil, putem începe repatrierile”

Peste un milion de refugiaţi sirieni au fugit de războiul civil din țara lor în Germania. Foto: Getty Images

Friedrich Merz a declarat, luni, că războiul civil din Siria s-a încheiat și, prin urmare, nu mai există niciun motiv pentru a acorda azil migranților sirieni veniți în Germania. Cancelarul german a adăugat că repatrierile pot începe, precizând că este sigur că „mulți” se vor întoarce de bunăvoie în țara lor. Declarațiile lui Merz vin la doar câteva zile după ce ministrul său de Externe a spus că Siria este atât de distrusă de război, încât se îndoiește că sirienii ar putea reveni în țara lor în viitorul apropiat, relatează Agerpres.

„Războiul civil din Siria s-a terminat, nu mai există motive pentru a solicita azil în Germania şi, prin urmare, putem începe repatrierile”, a declarat cancelarul Merz la o conferinţă de presă.

Cancelarul german a făcut aceste precizări după ce a fost întrebat despre recentele declaraţii ale ministrului său de externe, care a apreciat că încă nu ar fi momentul potrivit ca migranţii sirieni să revină în ţara lor.



„Această ţară (Siria) are nevoie acum de toată forţa sa, în special de cea a sirienilor, pentru a se reconstrui. Şi de aceea mulţi se vor întoarce de bunăvoie din Germania în ţara lor”, a adăugat şeful guvernului federal german.

Cu doar câteva zile înainte, ministrul Johann Wadephul declarase, în timpul unei vizite într-o suburbie a capitalei siriene Damasc devastate de război, că acolo „aproape nimeni nu poate trăi cu demnitate”.

Revenirea refugiaţilor sirieni acasă este deocamdată „posibilă numai într-o măsură foarte limitată, întrucât o mare parte a infrastructurii acestei ţări a fost distrusă” în cei 13 ani de război civil, a mai sspus şeful diplomaţiei germane.



Peste un milion de refugiaţi sirieni au sosit în Germania, mai ales odată cu valul migrator masiv din 2015-2016, când fosta şefă a guvernului federal german, Angela Merkel, a deschis graniţele Germaniei pentru toţi migranţii veniţi în Europa din Africa, Asia şi Orientul Mijlociu, inclusiv din ţări unde nu existau conflicte armate.



Cancelarul Merz a mai spus luni că guvernul său ştie „că un număr mare de sirieni doresc să se întoarcă, lucru pe care îl vom încuraja şi vom ajuta de asemenea (Siria) să facă acest lucru să se desfăşoare rapid”.



El a adăugat că ministrul său de Interne, Alexander Dobridt, lucrează în prezent la stabilirea măsurilor de expulzare din Germania a cetăţenilor sirieni care au comis infracţiuni pe teritoriul german.