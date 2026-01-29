Friedrich Merz spune că „nu va fi posibilă” aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană în 2027

Friedrich Merz nu crede că ideea că Ucraina poate adera la UE în 2027 e realistă. Foto: Getty Images

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat, pe 28 ianuarie, că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană în 2027 nu este un obiectiv fezabil și că procesul de aderare este lung și complex, relatează, joi, Kyiv Independent.

„Aderarea de la 1 ianuarie 2027 este exclusă. Nu este posibil”, a declarat Merz, la Berlin, conform agenției germane de știri, DPA.

Comentariile vin după ce președintele Volodimir Zelenski a stabilit 2027 ca fiind anul-țintă pentru aderarea Ucrainei la blocul european.

Cancelarul Merz a temperat așteptările, accentuând că orice posibil membru trebuie mai întâi să îndeplinească criteriile de la Copenhaga – un set de condiții politice, economice și legislative – în cadrul unui proces care deobicei durează vreme de ani de zile.

„Putem să aducem Ucraina mai aproape de Uniunea Europeană încetul cu încetul de-a lungul procesului”, a adăugat liderul de la Berlin.

Ucraina a primit statutul de stat-candidat la aderare în 2022, alături de Republica Moldova, după ce a încheiat procesul de screening legislativ. Guvernul ucrainean a argumentat în favoarea unui proces de „aderare rapidă” la UE, în contextul discuțiilor de pace cu Rusia lui Putin.

Ucrainenii spun că aderarea la UE este esențială pentru securitatea țării și pentru recuperarea ei economică după încheierea războiului.

Deși Comisia Europeană a lăudat progresele făcute de ucraineni, deschiderea capitolelor de aderare rămâne blocată din cauza prim-ministrului ungar, Viktor Orban, cel mai mare adversar european al Ucrainei și cel mai vădit prieten al regimului de la Kremlin în interiorul blocului.

Orban a susținut, anterior, că UE are în vedere aderarea rapidă a Ucrainei la bloc anul viitor, această ipoteză fiind descrisă într-un „document confidențial” al Comisiei.