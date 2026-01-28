Promisiuni de la Merz pentru Bolojan despre aderarea Moldovei la UE. ”Nu îi putem dezamăgi pe cetățenii europeni”

Cancelarul Germaniei a fost la Chisinău, în 2025, alături de Macron și Donald Tusk, pentru a susține PAS în campania electorală. Foto: Profimedia Images

Ilie Bolojan și Friedrich Merz au discutat, miercuri, la Berlin, despre aderarea Republicii Moldova la UE, în contextul în care Ucraina face presiuni pentru aderarea sa la Uniune în 2027.

”Pentru România, Republica Moldova este o prioritate strategică. Stabilitatea Chișinăului și parcursul său european contează pentru întreaga regiune. În acest context, rolul Uniunii Europene este esențial, iar deschiderea cât mai curând a negocierilor de aderare ar fi un semnal important pentru cetățeni și pentru securitatea regională”, a spus Ilie Bolojan, la conferința de presă susținută împreună cu șeful Guvernului Germaniei.

Premierul României a subliniat că ”dacă s-ar deschide negocierile pentru aderare, ar fi cel mai mare câștig pentru Moldova” și i-a mulțumit lui Mertz pentru prezența la Chișinău, la mitingul din campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2025.

”Vrem să păstrăm deschis drumul Moldovei către Europa. Pe cetățenii moldoveni care își doresc drumul european, nu îi putem dezamăgi”, a spus Friedrich Merz în conferința de presă.

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut marţi Uniunii Europene să accelereze procesul de aderare a ţării sale la structurile blocului comunitar, întrucât - ţinând cont de amploarea ingerinţei Moscovei în afacerile interne ale republicii, mai ales în alegeri, există pericolul ca Republica Moldova să fie ocupată de Rusia şi să-şi piardă libertatea, relatează EFE, citată de Agerpres.

"Pentru a te simţi în siguranţă, trebuie să faci parte din UE", a apreciat preşedinta R.Moldova. Când a fost întrebată de un membru al APCE dacă consideră că ar trebui să existe o procedură accelerată de integrare, ea a răspuns: "Da, am dori ca lucrurile să se mişte mai repede în privinţa aderării", întrucât situaţia ţărilor mici precum a sa este "periculoasă".