Friedrich Merz: Ucraina trebuie să accepte cedarea de teritorii către Rusia, dacă vrea în UE

1 minut de citit Publicat la 09:07 28 Apr 2026 Modificat la 09:09 28 Apr 2026

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, alături de cancelarul german, Friedrich Merz. Foto: Getty Images

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Ucraina va trebui probabil să cedeze o parte din teritorii ca parte a unui viitor acord de pace cu Rusia și a legat aceste concesii teritoriale de perspectiva aderării Kievului la Uniunea Europeană, informează Reuters, preluată de The Moscow Times.

„La un moment dat, Ucraina va semna un acord de încetare a focului. La un moment dat, sperăm, va exista un tratat de pace cu Rusia. Atunci, poate, o parte din teritoriul Ucrainei va înceta să mai fie ucraineană”, a spus Friedrich Merz.

Conform lui Merz, dacă președintele ucrainean Volodimir Zelenski dorește să transmită o astfel de decizie cetățenilor ucraineni, și să obțină sprijinul majorității, va fi necesar un referendum.

Rusia cere Ucrainei cedarea întregii regiuni Donbas (alcătuită din provinciile Donețk și Luhansk), care nici în prezent nu e în totalitate controlată de armata Moscovei, după patru ani de război. Kievul a precizat în mod repetat că nu acceptă concesii teritoriale și susține încetarea ostilităților de-a lungul actualei linii a frontului.

În același timp, a adăugat cancelarul german, autoritățile ucrainene vor trebui să explice simultan cetățenilor că o astfel de decizie - renunțarea la teritorii - deschide calea pentru integrarea țării în UE.

Merz a avertizat, de asemenea, Ucraina asupra așteptărilor exagerate privind momentul aderării la UE.

Astfel, Ucraina nu va putea adera la Uniune, atâta vreme cât războiul cu Rusia continuă. În plus, guvernul de la Kiev trebuie să îndeplinească criterii stricte pentru aderare, în privința statului de drept și a combaterii corupției.

„Zelenski a avansat ideea aderării (Ucrainei) la UE, la 1 ianuarie 2027. Asta nu va funcționa. Chiar și 1 ianuarie 2028 este nerealist”, a spus Friedrich Merz. În schimb, cancelarul german a propus acceptarea Ucrainei cu statut de observator în instituțiile UE, până la aderarea propriu-zisă.