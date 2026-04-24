Cale liberă pentru Republica Moldova și Ucraina pentru aderarea la UE, după ce Viktor Orban a pierdut puterea în Ungaria

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, o salută pe Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. Foto: Getty Images

Republica Moldova și Ucraina vor putea continua demersurile pentru aderarea la Uniunea Europeană (UE), după ce Viktor Orban a pierdut alegerile, iar Ungaria nu-și va mai impune veto-ul cu privire la acest subiect. Opoziția Budapestei a înghețat, practic, până acum, procesul de aderare a celor două țări în UE, timp de 4 ani, notează Politico.

Republica Moldova și Ucraina au primit oficial statutul de țări candidate pentru aderarea în UE încă din 2022. În toți acești patru ani, sub conducerea lui Viktor Orban, Ungaria s-a opus inițierii negocierilor propriu-zise pentru aderare, care vizau îndeplinirea jaloanelor și a reformelor pe care Chișinăul și Kievul trebuie să le îndeplinească și să le bifeze pentru a fi acceptate în UE.

Conform a patru oficiali și diplomați europeni citați de Politico, odată cu pierderea alegerilor de către Viktor Orban și venirea la putere a lui Peter Magyar, negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina urmează să fie inițiate „în următoarele săptămâni”.

Un prim semnal legat de schimbarea de atitudine a Budapestei îl reprezintă renunțarea la veto-ul împotriva împrumutului UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, un sprijin financiar vital pentru Kiev. Ambasadorul Ungariei la UE a anunțat, miercuri că guvernul său nu se mai opune inițiativei

Finanțarea fusese convenită în decembrie anul trecut, însă Orban a blocat plata în februarie, în cadrul unui conflict legat de livrările de petrol rusesc, oprite după avarierea conductei Drujba.

Luna viitoare, Peter Magyar va deveni oficial premierul Ungariei. Magyar a spus că nu susține ideea unei „aderări rapide” a Ucrainei în UE, dar a spus că nu se va opune aderării în sine, dacă procesul se desfășoară în mod corespunzător - ceea ce, în mod normal, durează mai mult ani, pentru implementarea reformelor pe scară largă.

Astfel, Budapesta „va accepta țările care sunt gata de aderare, în loc să le facă să stea la coadă, deoarece asta nu ar fi în interesul popoarelor europene”, a spus Magyar.

Care rămâne principalul diferend între Budapesta și Kiev. Republica Moldova - rată de implementare a reformelor de 93%

Comisarul UE pentru extindere, Marta Kos a menționat că în luna iunie vor începe negocierile pe primul „cluster” (capitol de negocieri), practic la puțin timp după finalizarea tranziției guvernamentale de la Budapesta și instalarea oficială a lui Peter Magyar în funcția de prim-ministru.

Volodimir Zelenski, președintele Consiliului European, Antonio Costa, și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au întâlnit deja la summitul UE din Cipru pentru a discuta despre acest subiect și au solicitat, într-o declarație comună, deschiderea tuturor capitolelor de negocieri „fără întârzieri”.

În privința Republicii Moldova, aderarea sa la UE a fost blocată până acum tocmai din cauza faptului că aderarea sa se discută la pachet cu cea a Ucrainei, cele două țări nefiind „decuplate” pentru a purta negocieri separate cu Bruxellesul.

Un oficial de la Chișinău a precizat pentru Politico, sub anonimat, că guvernul Republicii Moldova anticipează o deschidere a negocierilor de aderare „în următoarele săptămâni”, dar a subliniat importanța ca, până la vară, să se înregistreze deja progrese.

Potrivit evaluărilor Comisiei Europene, Republica Moldova a atins o rată de implementare a reformelor de aproximativ 93%, în timp ce Ucraina se situează la 87%. Aceste rezultate plasează cele două state mult înaintea altor țări candidate, în special în raport cu state precum Serbia, unde progresul este estimat la aproximativ 30%.

Procesul negocierilor de aderare la UE presupune parcurgerea a șase clustere/capitole majore de reforme. Abia după finalizarea acestora și validarea de către statele UE, este semnat tratatul propriu-zis de aderare a țării candidate, care a bifat toate aceste capitole.

Primul capitol, denumit „Fundamentele”, este și cel mai complex, vizând domenii sensibile precum statul de drept, administrația publică și funcționarea democratică. La acest capitol, un obstacol major rămâne relația dintre Kiev și Budapesta, în special în ceea ce privește drepturile minorităților.