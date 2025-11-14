FSB acuză Ucraina că ar fi încercat să asasineze "un înalt oficial" de la Kremlin, într-un cimitir de lângă Moscova

2 minute de citit Publicat la 12:20 14 Noi 2025 Modificat la 12:20 14 Noi 2025

FSB a mai susținut că Ucraina ar planifica atacuri similare în interiorul Rusiei. Foto: Profimedia Images

Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) susţine că a dejucat un complot al Ucrainei de asasinare a unui oficial de rang înalt al Kremlinului în Rusia, în timp ce presupusa țintă vizita un cimitir. Afirmația a venit după ce Kievul a fost bombardat de atacuri aeriene rusești mortale, în urma cărora cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, potrivit autorităților ucrainene, scrie CNN.

Serviciile speciale ucrainene ar fi planificat să-l vizeze pe oficialul anonim, descris drept "unul dintre cei mai înalți oficiali ai statului rus", în timp ce acesta se afla la mormintele rudelor sale într-un cimitir din afara Moscovei, a transmis FSB într-un comunicat de vineri.

FSB a mai susținut că Ucraina ar planifica atacuri similare în interiorul Rusiei.

CNN nu a putut verifica independent afirmațiile Rusiei. Serviciul de Securitate al Ucrainei a negat raportul, declarând pentru CNN că "produc știri și declarații false non-stop. Poziția noastră este să nu comentăm prostiile lor".

Ucraina a revendicat responsabilitatea pentru asasinarea unor oficiali ruși în trecut, inclusiv a unui comandant ucis luna trecută în Siberia.

Atât Ucraina, cât și Rusia au lansat atacuri aeriene reciproce în timpul nopții până vineri, potrivit autorităților celor două țări.

La Kiev, autoritățile locale au raportat cel puțin patru morți și 27 de răniți în urma ultimelor atacuri. Printre răniți se numără doi copii și o femeie însărcinată, potrivit administrației militare a orașului.

Peste 15 clădiri au fost avariate în capitală, inclusiv locuințe și o unitate medicală, a adăugat administrația.

Între timp, un atac cu drone ucrainene a vizat orașul-port rus Novorossiisk, provocând răniți și avariind un depozit de petrol, conform guvernatorului regiunii Krasnodar.

Asasinatele au devenit o caracteristică a războiului dintre Rusia și Ucraina. Crimele țintite în interiorul Rusiei și în zonele ocupate de Rusia din Ucraina au crescut brusc începând cu 2022, potrivit grupului de monitorizare Armed Conflict Location & Event Data (ACLED).

În primele trei trimestre ale anului 2025, în Rusia au fost raportate mai multe tentative de asasinat decât totalul anual din ultimii trei ani, potrivit ACLED.

Luna trecută, Ucraina a declarat că l-a ucis pe ofițerul rus Veniamin Mazzherin printr-o mașină-capcană. Mazzherin, comandant adjunct al unei unități de poliție militară rusă din Kemerovo, sud-vestul Siberiei, ar fi coordonat o unitate implicată în "crime de război și genocid împotriva poporului ucrainean", potrivit Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina.

În aprilie, generalul rus Iaroslav Moskalik a fost ucis într-o explozie a unei mașini în afara Moscovei. Autoritățile ruse au acuzat un "agent al serviciilor speciale ucrainene" de terorism, deși Ucraina nu și-a asumat responsabilitatea pentru incident.

Câteva luni înainte, un general rus de rang înalt, acuzat de folosirea armelor chimice în Ucraina, a fost ucis de o bombă plasată pe un scuter electric în fața unui bloc de apartamente din Moscova. O sursă familiarizată cu operațiunea a declarat pentru CNN că serviciile de securitate ucrainene au fost în spatele atacului.

În noiembrie 2023, Ucraina a revendicat asasinarea lui Mihail Filiponenko, parlamentar într-o adunare instalată de Kremlin în orașul ocupat Luhansk. Filiponenko a fost ucis printr-o mașină-capcană.

Ucraina a fost, de asemenea, martora unor asasinate. În iulie, un ofițer al serviciilor de securitate ucrainene a fost împușcat mortal în plină zi la Kiev, autoritățile atribuind crima serviciilor rusești.