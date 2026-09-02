FT: Rusia ajută în secret Iranul să dezvolte rachete de croazieră supersonice. Dezvăluiri despre programul cu numele de cod C430L

Rusia ajută în secret Iranul să dezvolte rachete de croazieră supersonice. FOTO: Profimedia Images

Rusia a ajutat în secret Iranul să dezvolte rachete de croazieră supersonice avansate, acesta fiind unul dintre cele mai importante transferuri cunoscute de tehnologie militară strategică de la Moscova către Teheran.

Programul secret, cu numele de cod C430L, a implicat unii dintre cei mai experimentați specialiști ruși în domeniul rachetelor, care au sprijinit Iranul în dezvoltarea unei noi clase de arme capabile să amenințe portavioanele americane și alte nave de război din Orientul Mijlociu.

O investigație a Financial Times a scos la iveală existența programului, care a început în 2023 și a continuat inclusiv în timpul războiului dintre SUA, Israel și Iran. Investigația s-a bazat pe corespondență rusă divulgată, documente privind deplasările și analiza unor brevete militare.

Principalul obiectiv al programului C430L este sprijinirea Iranului în dezvoltarea unui motor care permite unei rachete de croazieră să mențină un zbor la viteze de câteva ori mai mari decât viteza sunetului. Experții în rachete și domeniul militar au declarat că tehnologia este aproape sigur destinată unor rachete de croazieră antinavă și de atac terestru.

"Este vorba despre transferul unei tehnologii militare extrem de sensibile din punct de vedere strategic, pe care iranienii încearcă să o obțină de zeci de ani", a declarat Fabian Hinz, expert în rachete iraniene și analist senior în cadrul Conflict Armament Research, o organizație britanică specializată în identificarea și urmărirea armamentului.

"Un program de acest tip ar necesita aprobarea politică de la cel mai înalt nivel din Rusia", a adăugat acesta.

Rachetele de croazieră supersonice combină viteza ridicată cu capacitatea de a zbura la altitudine joasă, reducând timpul disponibil pentru ca sistemele sofisticate de apărare antiaeriană și antirachetă să le detecteze și să le intercepteze. Acest aspect este deosebit de important pentru Iran în zona Golfului, unde SUA și aliații săi regionali operează sisteme avansate de apărare terestre și navale.

Iranul a construit și a testat în zbor sistemul de propulsie ramjet, însă nu există dovezi că o rachetă de croazieră supersonică dezvoltată cu sprijin rusesc ar fi fost deja desfășurată.

"Pentru iranieni, acest lucru le-ar oferi un sistem de armament strategic nou din punct de vedere calitativ, capabil să amenințe navele Marinei SUA", a declarat Jim Lamson, fost analist militar specializat în Iran în cadrul CIA și actual membru al James Martin Center for Nonproliferation Studies.

Corespondența divulgată arată că discuțiile privind programul au continuat și în această vară.

Programul face parte din relația strategică și militară tot mai strânsă dintre Rusia și Iran

Teheranul a furnizat Moscovei drone de atac Shahed, care au devenit o componentă importantă a războiului Rusiei din Ucraina, și a ajutat Moscova să le producă pe teritoriul rus.

Oficiali ucraineni și occidentali au acuzat, de asemenea, Rusia că a oferit Iranului sprijin pe câmpul de luptă în timpul războiului cu SUA și Israelul, inclusiv imagini furnizate de sateliți, sprijin pentru drone și componente pentru arme.

Programul C430L reprezintă o formă mai profundă de cooperare, prin care Moscova ajută Teheranul să dobândească know-how-ul necesar pentru dezvoltarea propriului sistem de armament strategic avansat.

Programul secret pentru dezvoltarea motorului ramjet "arată că Rusia încearcă să extindă războiul din Ucraina și să atragă SUA în alte teatre de operațiuni", a declarat Nicole Grajewski, profesoară la Sciences Po din Paris. "Rusiei nu îi pasă la fel de mult de liniile roșii din regiune".

Programul de sprijin pentru dezvoltarea rachetelor supersonice a fost organizat de Rosoboronexport, compania rusă de stat pentru exportul de armament, care a coordonat proiectul cu NPO Mashinostroyenia.

SUA au sancționat NPO Mashinostroyenia în 2014, descriind compania drept un important producător rus de rachete, responsabil pentru sisteme de rachete de croazieră lansate de pe nave, submarine și platforme terestre, precum și pentru activități de susținere a forțelor nucleare strategice ale Rusiei, inclusiv a rachetelor balistice intercontinentale.

Financial Times: Oficiali ruși din domeniul exporturilor de armament și mai mulți ingineri experți au mers de mai multe ori în Iran

Documente privind deplasările, analizate de Financial Times, arată că oficiali ruși din domeniul exporturilor de armament și mai mulți ingineri de rang înalt ai NPO Mashinostroyenia au făcut călătorii repetate în Iran înainte ca acordul C430L să fie semnat oficial cu Ministerul iranian al Apărării și Logisticii Forțelor Armate, în noiembrie 2023.

Până în 2025, NPO Mashinostroyenia primise un volum important de materiale tehnice iraniene referitoare la sistemul de propulsie ramjet. Ulterior, inginerii ruși au analizat datele provenite de la un test de zbor iranian și au transmis Teheranului o listă detaliată de întrebări privind modul în care funcționase sistemul.

Aceștia au întrebat despre modificările aduse sistemului de alimentare cu combustibil, stabilitatea arderii, admisia de aer și duza motorului. Inginerii au vrut să afle, de asemenea, dacă motorul ramjet a continuat să funcționeze după ce telemetria furnizată de Iran, datele care arată performanța motorului în timpul zborului, s-a încheiat la mai puțin de un minut de la începutul testului.

Schimbul de informații arată că inginerii NPO au analizat performanțele unui sistem pe care Iranul îl construise și îl testase deja, folosindu-și experiența pentru a identifica problemele și pentru a contribui la îmbunătățirea proiectului.

Vizita celor 24 de specialiști ruși

În aprilie 2025, Rosoboronexport a propus trimiterea în Iran a unei delegații formate din aproximativ douăzeci și patru de specialiști ruși pentru consultări tehnice în cadrul C430L. Aceeași corespondență solicita Teheranului să răspundă întrebărilor inginerilor privind datele de telemetrie ale testului de zbor înaintea deplasării propuse, legând astfel misiunea de analiza tehnică a sistemului de propulsie iranian.

Marți, președintele rus Vladimir Putin i-a spus omologului său iranian, Masoud Pezeshkian, că Moscova "încearcă să vă ofere ajutorul de care aveți nevoie în această perioadă dificilă", în timpul războiului cu SUA, și că Rusia "vă furnizează bunurile de care aveți nevoie", fără să ofere detalii.

Programul C430L era deja în desfășurare în momentul în care Putin a amenințat, în 2024, că va răspunde transferurilor occidentale de rachete avansate cu rază lungă de acțiune către Ucraina prin "furnizarea armelor noastre din aceeași clasă către regiuni ale lumii în care vor fi lansate atacuri asupra unor obiective sensibile ale țărilor care procedează în același mod împotriva Rusiei".

Programul C430L face parte dintr-un model mai amplu de asistență tehnologică secretă pe care Iranul a căutat-o în Rusia și China, în timp ce și-a consolidat capacitățile militare în ultimii ani.

Financial Times a dezvăluit la începutul acestui an că Moscova acceptase să furnizeze Teheranului sisteme portabile de apărare antiaeriană "Verba", în timp ce Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a achiziționat în secret un satelit chinez de înaltă rezoluție, pe care ulterior l-a folosit pentru supravegherea bazelor militare americane din Orientul Mijlociu, în perioada atacurilor iraniene cu rachete și drone din acest an.

Ulterior, SUA au sancționat compania chineză Earth Eye, acuzată că a furnizat Iranului imagini satelitare în timpul războiului și că aceste imagini au permis armatei iraniene să efectueze atacuri împotriva forțelor americane.

Împreună, aceste programe arată modul în care Teheranul a apelat la tehnologia rusă și chineză pentru a-și acoperi vulnerabilitățile în mai multe domenii militare, de la apărarea antiaeriană și informațiile de pe câmpul de luptă până la dezvoltarea unor arme de atac mai avansate.

În timpul războiului pe care SUA și Israelul l-au declanșat în februarie, Iranul a folosit drone și atacuri cu rachete de precizie pentru a provoca pagube semnificative bazelor militare americane și altor obiective fixe din Orientul Mijlociu, însă până acum nu a reușit să provoace distrugeri comparabile navelor militare americane.

C430L s-a bazat pe participarea unora dintre cei mai experimentați ingineri specializați în rachete ai NPO Mashinostroyenia, mai mulți dintre aceștia mergând de mai multe ori în Iran înainte de semnarea contractului, la sfârșitul anului 2023.

Cine sunt experții ruși de top care au mers în Iran

Printre aceștia s-a numărat Alexander Dergaciov, la acea vreme director adjunct al companiei de producție militară și proiectant-șef pentru rachete lansate de pe nave și complexe de rachete de croazieră, potrivit unor documente rusești divulgate privind personalul companiei.

Alexander Cebakov, șeful departamentului NPO Mashinostroyenia specializat în unități de propulsie aeroreactive, motoare care preiau aer din atmosferă pentru a genera tracțiune, a vizitat, de asemenea, Teheranul de trei ori în 2023.

Brevetele rusești analizate de Financial Times arată că Cebakov este specialist în sisteme de propulsie supersonică ramjet pentru rachete de croazieră. Numele său apare ca inventator pe brevete privind controlul motoarelor ramjet supersonice și controlul motorului ramjet al unei rachete de croazieră, printre alte tehnologii.

Un alt specialist de rang înalt al NPO Mashinostroyenia selectat pentru delegația propusă, Iuri Prohorciuk, a lucrat la sisteme de rachete de mare viteză.

Prohorciuk, despre care documentele rusești arată că este șeful departamentului de aerodinamică și balistică al companiei, a fost, de asemenea, menționat ca inventator într-un brevet separat al NPO pentru o rachetă de croazieră hipersonică propulsată de un motor ramjet și proiectată să lovească nave și obiective terestre.

Inginerii au fost însoțiți, în timpul celei de-a treia deplasări în Iran, în iulie 2023, de Vladislav Kuzmiciov, șeful departamentului pentru tehnologii de apărare și spațiu al Rosoboronexport. Ulterior, Kuzmiciov a negociat contractul în numele companiei de stat cu Ministerul iranian al Apărării și Logisticii Forțelor Armate, potrivit documentelor consultate de Financial Times.

Dergaciov, Cebakov, Prohorciuk și Kuzmiciov nu au răspuns întrebărilor Financial Times.

Iranul a dezvoltat rachete balistice din ce în ce mai sofisticate, inclusiv arme pe care le descrie drept hipersonice, și are o industrie internă capabilă să producă motoare turbojet și turbofan pentru rachete de croazieră mai lente.

Însă dezvoltarea unei rachete de croazieră supersonice cu propulsie aeroreactivă de tip ramjet, care permite un zbor propulsat susținut prin atmosferă la viteze de câteva ori mai mari decât viteza sunetului, a rămas o importantă lacună tehnologică în arsenalul iranian.

Teheranul face eforturi de zeci de ani pentru o astfel de rachetă

În 2016, ministrul iranian al Apărării de la acea vreme a declarat că țara va dezvolta rachete supersonice antinavă. Doi ani mai târziu, doi diplomați iranieni au fost arestați în Ucraina în timp ce încercau să procure componente și documentație pentru racheta antinavă supersonică Kh-31A, de origine sovietică.

În 2019, o companie iraniană afiliată sectorului de apărare i-a prezentat liderului suprem de atunci, ayatollahul Ali Khamenei, un motor ramjet dezvoltat în Iran, iar în august 2023 agenția Tasnim, afiliată IRGC, a susținut că Iranul începuse testarea unui prototip de rachetă de croazieră supersonică.

Hinz a declarat că dezvoltarea unei arme funcționale bazate pe un motor ramjet este extrem de dificilă, subliniind că doar un număr redus de țări dețin cunoștințele tehnice necesare pentru realizarea acesteia.

"Rușii s-au concentrat asupra acestei tehnologii pentru o perioadă foarte lungă", a declarat Hinz. "Oamenii se gândesc adesea la transferurile de tehnologie ca fiind exclusiv despre trimiterea unor planuri, componente sau rachete întregi, însă este extrem de valoros să trimiți un inginer în vârstă de 60 de ani care să vină și să rezolve problemele folosindu-și experiența."

Pentru Iran, dobândirea controlului asupra acestei tehnologii ar putea permite în cele din urmă proiectarea unor arme diferite în jurul motorului, îmbunătățirea generațiilor ulterioare și reducerea dependenței de furnizorii externi.

"Dacă rușii sunt capabili să-i ajute pe iranieni să-și rezolve problemele tehnice, cred că acesta ar fi unul dintre cele mai importante domenii ale asistenței militare și tehnice ruse acordate Iranului în ultimii ani și unul care ar putea aduce beneficii pe termen lung industriei iraniene de apărare", a declarat Lamson.

Pprogramul C430L a continuat și în 2026, după izbucnirea războiului din Iran, Rusia pregătind rapoarte tehnice pentru Teheran, în timp ce cele două părți discutau despre următoarea etapă a programului de dezvoltare.

O scrisoare a Rosoboronexport din iunie 2026 arată că cele două părți încă negociau elementele următoarei etape și planificau noi discuții privind rapoartele tehnice rusești. Nu este clar dacă următoarea etapă a programului a început deja.