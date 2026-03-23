FT: Trump ia în calcul să-l invite pe Lukașenko la Casa Albă sau Mar-a-Lago. Ce ar putea să-i ceară aliatului lui Putin

O invitație de a se întâlni cu Trump în SUA ar fi un avantaj pentru Lukașenko, care a fost puternic sancționat de Occident. Sursa colaj foto: Hepta

Administrația Trump analizează posibilitatea de a-l invita pe dictatorul din Belarus, Alexander Lukașenko, să se întâlnească cu Donald Trump la Casa Albă sau la domiciliul său din Mar-a-Lago, în contextul unei dezghețări diplomatice, potrivit Financial Times.

Trimisul special al lui Trump în Belarus, John Coale, a confirmat într-un interviu acordat FT că discuțiile interne despre invitarea liderului belarus la o întâlnire cu Trump au avut loc „de luni de zile”, dar a subliniat că nimic nu a fost bătut în cuie.

„Mai avem mult de lucru pentru a ajunge acolo, dar cred că vom ajunge acolo”, a spus Coale.

Lukașenko a declarat vineri că Trump l-a invitat la Mar-a-Lago pentru a discuta o „afacere importantă”. De când Trump s-a întors la Casa Albă anul trecut, SUA a încercat să reia legătura cu Lukașenko, un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, asigurând eliberarea a sute de prizonieri politici belaruși în schimbul ridicării sancțiunilor.

O invitație de a se întâlni cu Trump în SUA ar fi un avantaj pentru Lukașenko, care a fost puternic sancționat de Occident în urma unei represiuni violente asupra protestatarilor în 2020.

El a fost izolat și mai mult după ce a permis ca Belarusul să fie folosit ca punct de pregătire pentru invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Coale a fost în Belarus săptămâna trecută, când 250 de prizonieri politici au fost eliberați, cea mai mare eliberare de până acum. În schimb, SUA au fost de acord să ridice noi sancțiuni impuse sectorului financiar belarus, inclusiv Ministerului Finanțelor și băncii de dezvoltare din Belarus, precum și celor trei companii de potasă, Belaruskali, Belarus Potash Company și Agrorozkvit.

Un oficial american a declarat că aproximativ 500 de prizonieri politici au fost eliberați ca urmare a implicării SUA, inclusiv lideri proeminenți ai opoziției Siarhei Tsikhanouski, Maria Kalesnikava și laureatul Nobel Ales Bialiatski.

Șase cetățeni americani și zeci de cetățeni străini au fost, de asemenea, eliberați.

„Ridicarea sancțiunilor este condiționată de îmbunătățiri susținute ale comportamentului și de îndeplinirea de către președintele Lukașenko a angajamentului său de a înceta imediat toate arestările motivate politic”, a declarat oficialul.

Coale a refuzat să spună ce condiții prealabile, dacă există, ar putea fi stabilite pentru o întâlnire între Trump și Lukașenko. „În cele din urmă, asta depinde de președinte”, a spus el.

Eliberarea prizonierilor politici, una dintre mizele unei posibile vizite a lui Lukașenko în SUA

Emisarul a spus că speră că vor putea asigura eliberarea prizonierilor politici rămași până la sfârșitul anului. Potrivit grupului belarus pentru drepturile omului Viasna, aproape 900 de prizonieri politici rămân în spatele gratiilor.

Lukașenko, care a condus Belarusul de peste 30 de ani, a căutat mult timp să se împotrivească între Rusia și Occident în beneficiul său personal. În timpul primei administrații Trump, SUA au căutat o dezghețare a relațiilor cu Belarus, în încercarea de a consolida independența țării față de Moscova.

Oficialii americani au încercat să prezinte eforturile lor recente de apropiere drept un gest în mare parte umanitar.

„Acesta este 95% umanitar. Nu voi crea nicio ruptură între el și Putin. Este o relație de 30 de ani”, a spus Coale, care a călătorit în Belarus și s-a întâlnit cu Lukașenko de mai multe ori în ultimul an.

„Știu cine este Lukașenko”, a spus el. „Dar avem o relație foarte bună. Avem încredere unul în celălalt”, a spus Coale. „Acesta este Trump, aceasta este o politică externă de tip Trump, în care ajungi să cunoști pe cineva.”

Dependența lui Lukașenko de Putin este profundă, iar SUA este puțin probabil să scoată Belarusul din orbita Rusiei, au spus experții.

„Nu este posibil în acest stadiu”, a spus Artyom Shraibman, cercetător nerezident la Centrul Carnegie Rusia Eurasia.

Dar, deschizând linii de comunicare și convingând Belarusul să-și elibereze prizonierii politici, administrația Trump pune potențial terenul necesar pentru îmbunătățirea relațiilor în viitor, a spus Shraibman.

„SUA ajută acum în mod eficient viitorul dialog Belarus-Occident pentru a curăța agenda de cel puțin unele probleme”, a spus Shraibman.