Fugarul Ilan Șor anunță de la Moscova oprirea "proiectelor sociale" în Moldova și lansarea unui front pentru "dărâmarea regimului"

2 minute de citit Publicat la 14:50 01 Dec 2025 Modificat la 14:50 01 Dec 2025

Ilan Șor a constituit la Moscova blocul Pobeda. Foto: Profimedia Images

Oligarhul fugar Ilan Șor a anunțat de la Moscova că își închide “proiectele sociale” din Moldova și își retrage sprijinul politic pentru aleșii săi, invocând blocarea finanțărilor de către președinta Maia Sandu.

În replică, președinția respinge acuzațiile lui Ilan Șor, potrivit TV8.md: “Nu avem ce comenta minciunile unui criminal condamnat, care se ascunde de justiție într-un regim autoritar și încearcă să destabilizeze Moldova cu bani murdari”.

Proiectele sociale la care se referă Ilan Șor vizează banii oferiți pentru pensionari, dar și la magazinele sociale, deschise în 2015, în care produsele au putut fi cumpărate mult mai ieftin decât medie în Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău le catalagau drept încercări de mită electorală.

Ilan Șor o acuză pe Maia Sandu că a blocat 50 de milioane de dolari

Într-un mesaj public transmis pe Telegram, Ilan Șor susține că este „nevoit” să oprească programele sale sociale derulate în Republica Moldova.

„Doar în ultimele șase luni, Sandu a blocat și pur și simplu a furat 50 de milioane de dolari ai mei, pe care i-am îndreptat pentru susținerea cetățenilor Moldovei”, a spus acesta.

„Deocamdată, aleșii noștri ai poporului vor fi nevoiți să demisioneze și să-și retragă mandatele. Eu îmi retrag sprijinul politic. Nu am dreptul să risc viața și libertatea acestor oameni”, a mai declarat Șor.

Tot el vorbește despre crearea unui „front național comun”: „Prima lui sarcină este să-i scoată din închisori și din necaz pe cei persecutați de sandiști. Pe oamenii noștri nu îi vom lăsa și nu îi vom uita. A doua sarcină este să dărâmăm regimul”.

Partidele affiliate lui Șor au reprezentanți în conducerile câtorva localități, între care Orhei, unde primar este Tatiana Cociu.

De asemenea, în localitățile conduse de primarii aleși din echipa lui Șor au fost făcute proiecte de infrastructură, precum drumuri sau terenuri de joacă.

Cu o zi înainte de parlamentarele din 28 septembrie, Comisia Electorală Centrală (CEC) a anulat înregistrarea Partidului „Moldova Mare” și a listei sale de candidați. CEC a cerut Ministerului Justiției să facă demersuri pentru a limita a activitatea formațiunii asociate cu oligarhul Ilan Șor.

Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în şedinţa din 5 octombrie, procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Pe baza rezultatelor finale, cinci concurenţi electorali au depăşit pragul minim de reprezentare. PAS va deţine 55 de mandate, Blocul Electoral „Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei” – 26 de mandate, Blocul Electoral „Alternativa” – opt mandate, iar Partidul Politic „Partidul Nostru” (PN) şi Partidul Politic „Democraţia Acasă” câte şase mandate fiecare.