Partidul pro-rus „Moldova Mare” a fost interzis la alegerile din R. Moldova pentru finanțare ilegală și legături cu oligarhul Șor

1 minut de citit Publicat la 22:06 26 Sep 2025 Modificat la 22:06 26 Sep 2025

Victoria Furtună, o apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor, se află pe lista de sancțiuni UE. Foto: Profimedia Images

Comisia Electorală Centrală de la Chișinău anunță că a anulat înregistrarea partidului pro-rus „Moldova Mare” pentru alegerile parlamentare programate pentru duminică, 28 septembrie. Formațiunea, condusă de Victoria Furtună, o aliată a oligarhului fugar Ilan Șor, e acuzată de finanțare ilegală și de faptul că a „camuflat” candidaturi ale oamenilor oligarhului condamnat.

Conform Deschide.md, CEC a luat în considerare informații din partea mai multor organizații guvernamentale – Inspectoratul General al Poliției, Serviciul de Informații și Securitate și Centrul Național Anticorupție – acestea arătând că „Moldova Mare” e suspectată de folosirea unor fonduri nedeclarate.

„Oamenii care au activat în mediul online au fost remunerați cu sume între 260.000 de lei și 600.000 lei”, a declarat vicepreședintele Comisiei, Pavel Postică, citat de Deschide.md.

Partidul Victoriei Furtună este bănuit și că ar fi finanțat din străinătate și că ar fi mituit alegători cu scopul de a-i convinge să voteze cu un anume candidat sau candidați.

De asemenea, mai spun autoritățile de la Chișinău, „Moldova Mare” a fost folosit ca formă de „camuflaj electoral” pentru oamenii grupării Șor.

Partidul „Inima Moldovei” a fost interzis și el

„Moldova Marea” este a doua formațiune a rușilor care ajunge să fie interzisă în Republica Moldova.

Partidul „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost, de asemenea, exclus din alegerile parlamentare din 28 septembrie. Instanța din Moldova a restricționat activitatea partidului pentru o perioadă de 12 luni.

Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis vineri, 26 septembrie, excluderea sa temporară. Măsura vine la o zi după ce instanţa de apel a limitat activitatea formaţiunii pentru 12 luni, ca urmare a unor finanțări ilegale.

Potrivit CEC, cei 25 de candidați ai Partidului „Inima Moldovei” vor fi înlăturați de pe listele de candidați ale Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Partidul care a fost scos de pe lista lui Igor Dodon era parte a blocului socialist și comunist.